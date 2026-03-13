Israel bombardeó una marcha en Teherán de la que participaba el presidente de Irán: un muerto

Un ataque israelí impactó contra Teherán durante una multitudinaria marcha por el Día de Al-Quds, en el marco de la guerra iniciada a fines de febrero.

Un bombardeo israelí alcanzó este viernes áreas cercanas a una marcha en apoyo a Palestina en el centro de Teherán, donde miles de personas participaban de la convocatoria por el Día de Al-Quds. El ataque se produjo en medio de la guerra iniciada a fines de febrero entre Israel, Estados Unidos e Irán, que mantiene bombardeos diarios sobre el país persa.

El hecho ocurrió mientras miles de manifestantes se movilizaban por el centro de la capital iraní para conmemorar el Día de Al-Quds, una jornada instaurada en 1979 para expresar apoyo a Palestina y rechazo a Israel. Testigos reportaron una explosión seguida de una columna de humo, lo que generó tensión entre los presentes, que reaccionaron con consignas religiosas y políticas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel habían advertido previamente que realizarían ataques contra infraestructura militar en distintos sectores de Teherán y pidieron a la población civil evacuar zonas cercanas a posibles objetivos. Según medios iraníes, uno de los puntos señalados se encontraba próximo a la Universidad de Teherán, donde se desarrollaba la movilización.

Israel ataca durante una marcha por el Día de Al-Quds La marcha coincidió con el último viernes del mes de Ramadán, fecha en la que cada año se realizan marchas en Irán y otros países de mayoría musulmana en apoyo a la causa palestina. A pesar de la advertencia militar, miles de personas salieron a las calles y la convocatoria incluyó a autoridades políticas y militares iraníes.

Entre los asistentes se encontraba Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, quien participó de la marcha junto a otros funcionarios de alto rango. También fueron vistos el jefe de la Policía, Ahmad Reza Radan, y el titular de la Organización de Energía Atómica iraní, Mohamed Eslami, según reportes de medios locales.