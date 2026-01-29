Tras una orden de Donald Trump, Venezuela vuelve a abrir su espacio aéreo: cuál será la primera aerolínea en volar

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela "se abrirán muy pronto" y ordenó, tras una conversación con Delcy Rodríguez , presidenta encargada del país, que el proceso comience hoy mismo. Desde la operación militar que secuestró y encarceló a Nicolás Maduro, este es uno de los primeros avances hacia una normalización de la situación del país venezolano.

"Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela", afirmó el mandatario estadounidense frente a los periodistas en una reunión de su gabinete.

Además, agregó que “los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá ya que estará bajo un control muy estricto. Y la gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo".

Trump sostuvo que le di "instrucciones a Sean Duffy (secretario de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y para que los aviones puedan volar a Venezuela ".

El cierre del espacio aéreo de Venezuela tuvo lugar el 29 de noviembre también por orden de Donald Trump, luego de que se desplegara una poderosa flota naval en el mar Caribe. Menos de dos meses después, aconteció la operación de Estados Unidos en la que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y llevados a Nueva York para ser juzgados.

Un día después de la detención de ambos líderes venezolanos, el 4 de enero, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA en sus siglas en inglés) dispuso un aviso sobre la situación en la región de Maiquetía calificada como "potencialmente peligrosa a todas las altitudes debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

La nueva disposición permitirá la reapertura de vuelos hacia Venezuela de aerolíneas de todo el mundo que debieron suspenderlos ante la amenaza de un ataque estadounidense en el país.

La conversación de Trump con Delcy Rodríguez

El presidente de los Estados Unidos afirmó que "las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas" con la nueva mandataria de Venezuela, Delcy Rodríguez. A su vez, desarrolló los planes de las compañías petroleras en el país, apuntando que “tenemos a las grandes compañías petroleras rumbo a Venezuela, inspeccionando y eligiendo sus ubicaciones, y van a traer de vuelta una riqueza tremenda para Venezuela y para Estados Unidos”.

No obstante, Trump sostuvo que “Venezuela, de hecho, va a ganar más dinero del que ha ganado nunca, y eso es algo bueno”.

EE.UU. estudia reabrir su embajada en Caracas

A principios de esta semana, la administración republicana notificó al Congreso que estaba dando los primeros pasos para posiblemente reabrir la embajada de Estados Unidos en Venezuela mientras explora la posibilidad de restablecer relaciones con el país sudamericano tras la incursión militar estadounidense que capturó Nicolás Maduro.

En un aviso a los legisladores fechado el lunes, el Departamento de Estado dijo que estaba enviando un contingente regular y creciente de personal temporal para llevar a cabo funciones diplomáticas “selectas”.

“Estamos escribiendo para notificar al comité la intención del Departamento de Estado de implementar un enfoque por fases para potencialmente reanudar las operaciones de la Embajada en Caracas”, señaló el departamento en cartas separadas pero idénticas a 10 comités de la Cámara y el Senado.

Cuál será la primera aerolínea en reanudar los vuelos a Venezuela

La última aerolínea estadounidense que operó conexiones entre los Estados Unidos y Venezuela fue American Airlines, que suspendió todas sus enlaces aéreos comerciales en el año 2019, cuando ambos países rompieron finalmente sus frágiles relaciones diplomáticas.

Sin embargo, la aerolínea estadounidense anunció este jueves que retomará el servicio directo entre la tierra de Donald Trump y los venezolanos a través de un comunicado en su página oficial: "American Airlines se enorgullece de ser la primera aerolínea en anunciar planes para restablecer el servicio directo entre Estados Unidos y Venezuela".

"La aerolínea se mantiene en estrecho contacto con las autoridades federales y está lista para iniciar vuelos a Venezuela, a la espera de la aprobación del gobierno y las evaluaciones de seguridad", destacaron en el mensaje.

“Contamos con más de 30 años de experiencia conectando a venezolanos con Estados Unidos, y estamos listos para renovar esta increíble relación”, declaró Nat Pieper, Director Comercial de American Airlines. “Al reanudar el servicio a Venezuela, American Airlines ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios y comercio con Estados Unidos”, afirmaron.