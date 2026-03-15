Increíbles manifestaciones en la desleal competencia entre el apetito y las ganas de comer

Imagino las dificultades que deberán atravesar los historiadores en el futuro a la hora de explicar lo de hoy. Las increíbles manifestaciones de figuras que ocupan los lugares más relevantes de varios países protagonistas en la conversación del poder mundial configuran una desleal competencia entre el apetito y las ganas de comer.

La disputa por la insensatez entre Trump y Putin Al clásico adagio “la primera víctima en una guerra es la verdad” se le suma un prolífico desprecio por ese sustantivo que pierde su condición abstracta cuando, como hoy, las ambiciones geopolíticas se traducen como realidad letal. La vertiente más inmediata de la verdad, la realidad, aunque la disfracen, oculten o pretendan decorarla, es peligrosa, asesina, corrupta, demencial, desprovista de códigos elementales. El escenario global confunde y las etiquetas son anacrónicas e inútiles. No hay categoría ideológica para definir la incoherencia y la regresión. Que Putin aparezca como el pacificador del momento, mientras hace cuatro años que mantiene una contienda bélica con Ucrania es tan absurdo como el autoelogio de Donald Trump, resentido con la academia del Nobel por haberle negado el de la Paz. En estimaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) las cifras de muertes son las más numerosas después de la Segunda Gran Guerra. Un millón doscientas mil bajas rusas y aproximadamente seiscientas mil en Ucrania. Personas. Militares y civiles. Personas. Adultos, niñas, chicos, jóvenes. Personas.

La fe artificial Aunque no es el debut de la inteligencia artificial al servicio de la imposición del poder, el arsenal desplegado en esta nueva guerra en Oriente Medio es inédito. Desigual y a la vez igual de criminal que los que emplean terrorismo con armamentos menos sofisticados. Sostienen que aún no es concluyente el informe, pero la BBC verificó a través de sus imágenes que los daños infligidos sobre la escuela primaria de Minab fue provocado por más de un bombardeo de las fuerzas de Estados Unidos, ataques en los que murieron 168 personas, la mayoría niñas. Si así van a defender a la población iraní frente al régimen chiita, será difícil saber a quién habrá que rezarle para no perecer violentamente, involuntariamente.

Viajando hacia nosotros Aunque interpretemos que la guerra queda lejos, los 13.600 kilómetros que separan Buenos Aires de Teherán se comprimen tras las declaraciones de Milei que exaltado se pronuncia como integrante de un ejército ajeno. https://www.mdzol.com/politica/me-siento-el-presidente-mas-sionista-del-mundo-javier-milei-expuso-una-universidad-estados-unidos-n1470338 La inaceptable adhesión del presidente de Argentina se inscribe entre los -demasiados- dislates de un ex panelista que parece no comprender que dejó de serlo. Su devoción fanática no le otorga el derecho de romper el orden institucional de la Argentina, que mal que le pese a él y a muchos de sus acólitos, preserva su condición de República. La mayor coincidencia hoy con el presidente rubicundo y con el primer ministro israelí es que los tres deberán (o deberían) afrontar procesos penales en los que hay demasiadas pruebas como para evadirlos o salir airosos. Quizá ese sea el motivo fundante de sus demostraciones públicas, actuaciones ridículas para que se los juzgue por dementes y no por corruptos, coartada que estaría funcionando con eficacia

Verso a verso; golpe, no. Aunque muy merecido cualquier homenaje, cuesta entender por qué ahora, la Universidad Nacional de Cuyo convocó al cantautor catalán -admirado y amado por varias generaciones de argentinos- a recibir el título de Doctor Honoris causa. Hubiese sido muy oportuno tener a este artista el 24 de marzo, cuando se conmemoren 50 años del golpe devenido genocidio, tiempo en el que profesores, alumnos y directivos de la más prestigiosa casa de altos estudio, fueron víctimas, unos, y delatores otros. Asimismo, los conceptos que eligió Joan Manuel Serrat en sus discursos, alientan a repasar con énfasis la trágica historia y a defender los principios democráticos y combatir el voraz individualismo tan promocionado hoy Ojalá el “Nano” hubiese estado en alguna de las repeticiones de la Fiesta Nacional de la Vendimia, pero no. Después de escuchar su encendida defensa en favor del agua y señalar lo dañino del sistema que impera en Argentina y que por aquí aplauden hasta con los pies, mejor que no. Él ya se retiró de los escenarios y a la vez, este año, la Vendimia tuvo más accidentes que Chano Moreno Carpentier.