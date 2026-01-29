El Gobierno de Venezuela anunció nuevas liberaciones y crece la expectativa por los argentinos detenidos

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que 23 personas vinculadas con actividades políticas fueron excarceladas como parte de un proceso ordenado por el Estado venezolano, impulsado desde diciembre pasado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Dudas sobre la totalidad de presos políticos liberados: el Gobierno anuncia 800 Cabello aseguró que se trata de decisiones soberanas tomadas por el gobierno de Venezuela y no responden a presiones externas ni a la intervención de organizaciones no gubernamentales. Según sus declaraciones, hasta el momento suman más de 800 excarcelaciones de personas relacionadas con causas políticas.

El vocero estatal enfatizó que cada caso fue evaluado individualmente por las instancias competentes del país, y destacó que el proceso se enmarca en una iniciativa más amplia orientada a promover la convivencia democrática y la paz social. “Han sido decisiones tomadas por el Estado”, expresó Cabello durante una rueda de prensa.

Delcy Rodríguez 2 NA La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha defendido estas medidas como una vía para preservar la estabilidad nacional y fomentar un ambiente de diálogo interno. Desde el Gobierno venezolano se ha instado a quienes fueron liberados a regresar a sus hogares y apostar por una convivencia pacífica en el país.

El proceso de excarcelaciones, sin embargo, ha generado diversas interpretaciones tanto dentro como fuera de Venezuela. Organizaciones como el Foro Penal han verificado cientos de liberaciones —varias decenas más en los últimos días— y mantienen que aún quedan numerosos detenidos por motivos políticos, lo que mantiene la presión internacional y el seguimiento de familiares y sectores de derechos humanos.