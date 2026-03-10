A diez días de su liberación, Nahuel Gallo habló con María Corina Machado

El gendarme argentino Nahuel Gallo , liberado el 1 de marzo tras pasar 448 días detenido en Venezuela , mantuvo una videollamada con la líder opositora María Corina Machado , quien le agradeció públicamente por “hablar con la verdad” sobre la situación de los presos políticos en ese país.

Durante el diálogo, difundido en redes sociales por el equipo de prensa de Machado, la dirigente destacó el gesto del argentino al denunciar lo ocurrido durante su detención. “Lo que tú has hecho, de hablar con la verdad, es tan valiente y tan necesario porque esta es una lucha por la verdad, por la vida y por la justicia”, expresó.

La exdiputada también aseguró que continuará reclamando la liberación de los detenidos por motivos políticos. “No vamos a dejar de luchar hasta que salga libre el último preso político en Venezuela”, sostuvo.

Por su parte, Nahuel Gallo manifestó su deseo de que los detenidos en la cárcel de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, puedan recuperar la libertad. El gendarme había descrito recientemente ese penal como un “lugar de tortura psicológica”, donde permaneció durante más de 14 meses.

El argentino, de 34 años, había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 en la frontera entre Colombia y Venezuela, acusado de participar en un supuesto complot contra la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

Su liberación se concretó tras gestiones entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Federación Venezolana de Fútbol, una mediación que sorprendió en medio de tensiones políticas en Argentina y del conflicto institucional entre el gobierno de Javier Milei y la conducción de la AFA.

Tras recuperar la libertad, Gallo regresó a Argentina el 2 de marzo y actualmente se encuentra realizándose controles médicos para evaluar su estado de salud luego de su prolongada detención.

Mientras tanto, en Venezuela permanece detenido otro ciudadano argentino, el abogado Germán Giuliani, cuyo caso continúa siendo seguido por autoridades y organismos diplomáticos.