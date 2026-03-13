Ránking de inflación: Argentina se ubica segundo en la región detrás de Venezuela

Con los últimos datos que dio a conocer el Indec, Argentina tiene la segunda inflación más alta en la región.

El dato del IPC de febrero, que arrojó 2,9% de acuerdo al Indec, implicó el noveno mes consecutivo que no desacelera el índice. Además, ubicó a la Argentina como el segundo país con la inflación más alta en la región, por detrás de Venezuela.

El dato del segundo mes del año es relevante porque fueron los precios regulados los que elevaron el índice (4,3%). La IPC núcleo (3,1%) también arrastró hacia arriba y fueron los estacionales los que provocaron que la suba no sea mayor (-1,3%).

En el año, el IPC acumula 5,9%, más de la mitad de lo que el Gobierno tiene proyectado para todo 2026 en 10,1%, según reza el Presupuesto.

Con la nueva canasta, que pondera con mayor peso el rubro de los servicios, hubiera arrojado 3,1%, según LCG.

Ránking De esta manera, Argentina se ubicó en segundo lugar con la inflación mensual más alta en la región en febrero y en el acumulado del año, por detrás de Venezuela.