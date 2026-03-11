Nahuel Gallo se reunió con la familia del argentino Germán Giuliani que sigue preso en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo se reunió con familiares de Germán Giuliani , el abogado argentino que permanece detenido en Venezuela , y renovó el reclamo por su liberación. El encuentro fue confirmado por Vanesa Giuliani, hermana del abogado, a través de una publicación en redes sociales acompañada por una fotografía de la reunión.

En el encuentro participaron familiares de Giuliani junto a Gallo y su pareja, María Alexandra Gómez.

“Un encuentro que yo no tuve la oportunidad de participar, pero sí mi hermana y mi cuñada Virginia Rivero junto a Nahuel Gallo, que ya está al tanto de que quedó un argentino solo en Venezuela”, expresó Vanesa en el mensaje publicado en la cuenta que impulsa la campaña por la liberación de su hermano.

En ese contexto, la mujer pidió que el gendarme continúe visibilizando el caso. “Pedirle que siga alzando la voz por todos los que quedaron allá, por sus compañeros del Rodeo 1 y por mi hermano, Germán Giuliani . Que lo sume a sus pedidos”, escribió.

También agradeció el acompañamiento de Gallo y de su pareja. “Admiro su fortaleza. María Alexandra Gómez sabe de qué se trata y entiende los procesos. Su ayuda es fundamental. Tengo que seguir pidiendo por la liberación de Germán Giuliani”, agregó.

Giuliani permanece detenido en Venezuela desde mayo de 2025. Según informó el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, el abogado fue arrestado cuando se encontraba en una embarcación en el mar Caribe junto a un ciudadano serbio acusado de narcotráfico.

El caso tomó mayor relevancia tras la liberación de Gallo el 1 de marzo de 2026, luego de permanecer 448 días detenido e incomunicado en una prisión venezolana.

La excarcelación del gendarme se produjo en el marco de negociaciones y gestiones diplomáticas que incluyeron la mediación de la Asociación del Fútbol Argentino y autoridades venezolanas.

Mientras tanto, la familia de Giuliani continúa reclamando su liberación y sostiene que el abogado permanece detenido en condiciones similares a las que atravesó Gallo durante su encarcelamiento.