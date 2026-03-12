Venezuela: Delcy Rodríguez aplaude el apoyo de Estados Unidos a su gestión

La presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , ha aplaudido la postura de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump , sobre su Gobierno, formado a raíz de la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, y ha asegurado que se trata de un "reconocimiento a un país" y "no a una persona".

" No es el reconocimiento a una persona o a un Gobierno, es el reconocimiento a un país y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicios, salud, educación", ha aseverado la mandataria durante una rueda de prensa desde el palacio de Miraflores, en Caracas.

En este sentido, ha afirmado que "eso es lo importante" dado que "puede propiciar un proceso de reordenamiento y normalización".

"Venezuela lo merece", ha afirmado, al tiempo que ha indicado que hay "conversaciones y relaciones diplomáticas" con Estados Unidos .

"Todos los días tenemos conversaciones. Agradezco que también podamos tener relaciones comerciales. Así como Estados Unidos compra petróleo o compra oro, nosotros podemos comprar medicinas, equipamiento... Y que eso sirva para recuperar el sistema de salud. Ese reconocimiento lo aceptamos con humildad, con modestia, para que podamos seguir avanzando con unidad nacional", ha manifestado.

donald trump Donald Trump ha manifestado su apoyo a Delcy Rodríguez en Venezuela. Foto Efe EFE

Trump aprueba a Delcy

Además, ha hecho un llamamiento a la "unión nacional". "No es un tema de un partido; la campaña debe ser una campaña por Venezuela, por la salud de Venezuela, por la salud política, social, económica, y aquí todas las organizaciones van a tener cabida", ha aseverado.

A finales de la semana pasada, el propio Trump confirmó su reconocimiento del Gobierno de Venezuela ante la Justicia estadounidense después de que las partes acordaran restablecer relaciones diplomáticas y consulares.

El magnate neoyorquino Donald Trump celebró también un "histórico" acuerdo sobre el oro de Venezuela. Dpa