Donald Trump alaba a Delcy Rodríguez en Venezuela: "Gran trabajo, el petróleo empieza a fluir"

Venezuela.- Trump alaba a Delcy Rodríguez por hacer un "gran trabajo": "El petróleo está empezando a fluir"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está haciendo "un gran trabajo" en el marco de los contactos con Washington. "El petróleo está empezando a fluir", ha dicho.

"Delcy Rodríguez, que es la presidenta de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y trabaja muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir y la profesonalidad y dedicación entre ambos países es algo muy agradable de ver", ha indicado en redes sociales.

Rodríguez ha recibido este mismo miércoles en la capital venezolana, Caracas, al secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, con el objetivo de trabajar en cuestiones relacionadas con el sector minero y en las cadenas de suministro de minerales críticos.

Donald Trump ordena reuniones en Venezuela La Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha informado previamente en redes sociales que Burgum, funcionario de la gestión Donald Trump, se reunirá con las autoridades interinas, mientras que también establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas.