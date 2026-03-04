Delcy Rodríguez le agradeció a Trump y afina la sintonía de Venezuela con Estados Unidos

La presidenta venezolana destacó en X la apertura del gobierno estadounidense para trabajar en una agenda bilateral entre Washington y Caracas.

Delcy Rodríguez le agaradeció a Donald Trump la cooperación de Estados Unidos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció al mandatario estadounidense Donald Trump por la disposición de su gobierno a avanzar en una agenda de cooperación bilateral entre ambos países.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, la dirigente chavista destacó la posibilidad de abrir un canal de trabajo conjunto entre Caracas y Washington orientado a fortalecer la relación entre ambas naciones.

Delcy Rodríguez afina la sintonía con Estados Unidos “Agradezco al Presidente @realDonaldTrump la amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela”, escribió Rodríguez en su publicación.

El mensaje de la funcionaria venezolana se produce en un contexto de acercamiento diplomático entre ambos gobiernos, luego de años de tensiones políticas y sanciones económicas que marcaron la relación bilateral entre Caracas y Washington.