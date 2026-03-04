Quinto día de guerra: amenazas de Israel, un misil en Turquía y tensión entre Trump y España

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán entró este miércoles en su quinto día con una jornada marcada por nuevas advertencias militares, expansión del conflicto y fricciones diplomáticas en Occidente.

Se mantienen los bombardeos y las operaciones militares en distintos puntos del Golfo. No obstante, el conflicto comienza a irradiar más allá de los tres actores principales, involucrando indirectamente a países de la OTAN y a gobiernos europeos.

En las últimas horas, las tensiones se expresaron en amenazas contra la posible sucesión del liderazgo iraní, la caída de restos de un misil en territorio turco tras una interceptación aérea y un nuevo cruce diplomático entre Estados Unidos y España por el rol de Europa en la ofensiva militar.

Luego de que circularan versiones sobre la designación de Mojtaba Khamenei , hijo del exlíder supremo Alí Khamenei, como sucesor al frente de la República Islámica, el gobierno israelí lanzó una advertencia directa.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz , aseguró que cualquier dirigente que sea elegido para continuar con la conducción del sistema político iraní será considerado un objetivo militar si mantiene la política de confrontación con Israel y sus aliados.

“Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan para destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, el mundo libre y los países de la región, y oprimir al pueblo iraní será un objetivo inequívoco a eliminar”, escribió el funcionario israelí en un mensaje publicado en X.

Turquía intercepta un misil iraní

Erdogan.jpg

Por otra parte, la expansión regional del conflicto quedó en evidencia con un episodio ocurrido en el sur de Turquía, donde un fragmento de un misil balístico cayó en una zona despoblada tras ser interceptado por sistemas de defensa aérea de la OTAN.

El incidente se registró en el distrito de Dörtyol, en la provincia turca de Hatay, cerca de la frontera con Siria. Según informaron las autoridades, el proyectil fue neutralizado en el aire y los restos terminaron impactando en una zona deshabitada.

No se reportaron víctimas ni daños materiales de gravedad. Desde la Presidencia turca señalaron que el país mantiene su compromiso con la defensa de su territorio y reiteraron la necesidad de moderar las tensiones para evitar que el conflicto se expanda aún más en Oriente Próximo.

Europa respalda a España tras el cruce diplomático con Trump

La escalada bélica también abrió un frente diplomático dentro del bloque occidental. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se comunicó con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, para transmitirle el respaldo político de la Unión Europea tras las tensiones surgidas con Washington.

Pedro Sánchez3.jpg EFE

“La Unión Europea siempre garantizará que los intereses de sus Estados miembros estén plenamente protegidos”, afirmó Costa en un mensaje difundido en redes sociales.

El gesto de apoyo se produjo después de que la Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, también manifestara su solidaridad con España y advirtiera que Bruselas podría intervenir si los intereses del bloque se vieran afectados.

La tensión entre Madrid y Washington se disparó luego de que la Casa Blanca afirmara que España había aceptado colaborar militarmente con Estados Unidos en la ofensiva contra Irán. El gobierno de Sánchez rechazó esa versión y aseguró “de forma tajante” que no participará en ninguna acción militar.