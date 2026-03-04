El relato de un mendocino que quedó varado en Dubái por la guerra en Medio Oriente

Medio Oriente está convulsionado. El sábado, Israel atacó distintos objetivos políticos y militares de Irán con apoyo de Estados Unidos, incluyendo la muerte de su líder supremo Alí Jamenei. Esto motivó la respuesta iraní contra Israel y sus aliados estratégicos en la región, como son Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Según informaron en la embajada argentina en Israel , son más de 100 mil los argentinos que se encuentran varados por el cierre de los cielos debido a los bombardeos, tanto en Israel como en los otros países implicados en el conflicto bélico, aunque de manera indirecta. Muchos de ellos residentes y otros tantos turistas, como es el caso del mendocino Giuliano Mesa , quien viajó con su familia a disfrutar de Dubái y ahora se encuentra en alarma, varado , y preocupado por sus medios de subsistencia.

De hecho, Dubái sufrió un bombardeo directamente en el aeropuerto internacional, lo que generó aún más complicaciones para la evacuación.

Según el relato que hizo a MDZ , acudió con su familia de vacaciones en un viaje que incluía otros destinos de Turquía. "Compramos un paquete por aproximadamente 15 días en los que íbamos a hacer Estambul, Ankara, Capadocia y terminábamos en Dubái. Todo venía bien, con los cronogramas correctamente", relató.

Sin embargo, llegó el momento de los bombardeos. "Un día en la noche, cuando nos preparábamos para una caminata nocturna para reconocer el lugar que habíamos pagado, empezaron a escucharse bombazos. Vimos un revuelo en las calles, todos miraban al cielo, no sabíamos qué es lo que pasaba. La gente local se empezó a poner paranoica, empezó a grabar. Yo hacía lo mismo. Los estruendos eran bastante fuertes y no los había escuchado antes", relató.

Claro, minutos después indagaron en sus celulares y pudieron dar con la noticia del ataque a las bases estadounidenses en Dubái, uno de los emiratos árabes.

"Procedimos a ponernos al resguardo dentro del hotel y empezaron a saltar comunicados que advertían que era mejor estar al resguardo, hasta que se mejorara la situación. En la noche me acuesto y cerca de las 2 de la mañana empezaron a sonar ruidos alarmantes en el celular que nunca había escuchado. Me aterré bastante. Era una alerta de emergencia con letras en árabe en las notificaciones", relató.

DUBAI AEROPUERTO VARADO El atentado y la columna de humo en el aeropuerto de Dubái. EFE

Tres días varados y preocupación

Según contó Giuliano, ya se cumplió la fecha en la cual debería haber vuelto, especulada para el 1 o 2 de marzo, y el temor empieza a circular en torno a los medios de subsistencia para continuar extendiendo su estadía, en medio de la falta de respuesta de las autoridades.

"Nos habían dicho que podían resolvernos la estadía, que se iba a hacer cargo el mismo Consulado de Argentina y también la gente de los Emiratos. Pero no tenemos respuesta alguna aún. Somos más de 300 personas argentinas que están acá en este lugar, tanto residentes como turistas", relató.

"Si bien nosotros teníamos un respaldo económico para encarar una situación de estas, nunca nos imaginamos que sea de tal magnitud", agregó.

Giuliano contó que el país se encuentra en un marco de normalidad hoy por hoy, pero relató: "Los que estamos más alterados somos los argentinos, porque ya queremos volver al país. No estamos acostumbrados a que pasen estas cosas allá. No nos brindan soluciones de ningún tipo. Hay personas que no tienen ni fecha de vuelta. Nosotros tenemos para el 8 recién".

En este contexto, expresó el motivo de la comunicación. "Quiero hacer un pedido de ayuda, porque la gente acá se está quedando sin dinero. No se hacen cargo de la estadía, la tiene que pagar cada persona. La comida también. Lo cuento para concientizar y si pueden aportar lo que sea para poder llegar a nuestro país de origen muchísimo más rápido, sería muy agradecido".