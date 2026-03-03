Turistas y residentes en Israel: más de 100.000 argentinos bajo los bombardeos de Irán

El embajador argentino en Israel indicó que la "prioridad es acompañar y dar seguridad a todos los argentinos en lo máximo que se pueda".

El embajador en Israel, Axel Wahnish, informó sobre la situación de los argentinos en medio de la guerra.

Axel Wahnish, embajador argentino en Israel, confirmó que hay "unos 200 turistas argentinos varados" bajo el alerta por misiles, por el cierre de cielos que rige ante las amenazas de bombardeos iraníes en la máxima tensión que atraviesa la región.

El diplomático señaló que esta medida de seguridad que dejó varados a los turistas argentinos se da por los 650 misiles balísticos que lanzó Irán sobre el territorio israelí. En este contexto, las alarmas continúan sonando y la población es refugiada ante cada ataque ordenado por Teherán.

Los refugios y el peligro de huir por tierra de Israel “Estamos acá abajo con mi familia y hasta dormimos acá porque las sirenas de alarma suenan muy seguido”, explicó Wahnish. Además señaló que son "unos 100.000 argentinos aproximadamente (viviendo en Israel), y también tenemos unos 200 turistas argentinos que quedaron varados acá".

Desde la embajada argentina señalaron que la "prioridad es acompañar y dar seguridad a todos los argentinos en lo máximo que se pueda, dentro de una realidad de guerra como esta". Además, remarcó que la recomendación de Tel Aviv es de permanecer cerca de algún refugio, aunque muchos buscan escapar vía terrestre por la frontera con Egipto para huir de Medio Oriente durante el conflicto.

En esa línea, destacó que "no es oficialmente recomendable porque ese viaje terrestre tiene un riesgo alto" ante la posibilidad de bombardeos, principalmente en zonas de menor urbanización donde la protección del domo de hierro es menor. En este sentido, explicó: "Si suena a alarma y vos estás en la vía pública tenés que frenar tu auto y correr a un refugio".