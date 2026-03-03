Terror en un torneo ATP de tenis: cayó un misil cerca de la cancha y los jugadores salieron corriendo

Se trata del torneo Challenger de Fujairah, en Emiratos Árabes. Los jugadores fueron alertados por la caída de un misil cerca de la cancha de tenis.

Una terrorífica secuencia se vivió este martes en el torneo Challenger de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos: un misil cayó cerca de la cancha de tenis en el medio de un partido y los jugadores y sus equipos debieron evacuar el lugar corriendo.

En el torneo se enfrentaban el bielorruso Daniil Ostapenko y el japonés Hayato Matsuoka, quienes jugaban el tercer set de un partido para acceder al cuadro principal.

En un momento determinado, fueron alertados por la caída de un misil cerca de la cancha del Tennis Country Club de Fujairah. El partido fue interrumpido e inmediatamente los jugadores, el árbitro y los alcanzapelotas salieron corrieron para refugiarse.

Así fue el momento del aviso por el misil que cayó cerca de la cancha Torneo Atp Misil Emiratos Arabes El partido se disputaba mientras ardía una refinería de la ciudad, que es uno de los principales centros de exportación de energía de los Emiratos Árabes Unidos.