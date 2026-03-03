El mendocino Julio Le Parc llega al prestigioso Tate Modern de Londres

La "obra visionaria" de Julio Le Parc, según el museo del Reino Unido, estará representada por una muestra con sesenta obras del artista de Mendoza, Argentina.

Más de sesenta piezas del argentino Julio Le Parc (1928), nacido en Mendoza, protagonizarán una exposición en la Tate Modern, que recorrerá siete décadas de carrera de un artista al que el museo de Londres, Reino Unido, califica de "visionario" por su investigación pionera sobre la luz, el movimiento y los efectos ópticos.

La exposición, que se podrá visitar del 11 de junio de 2026 al 3 de mayo de 2027, propone "un recorrido en forma de laberinto que enfatiza la participación del espectador", uno de los principios centrales de Le Parc, cuyas obras interactivas y lumínicas buscan activar la percepción del público y "hacerlo consciente de su papel en la creación de la experiencia artística", según un comunicado del museo.

Nacido en Argentina y formado en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires, Le Parc se trasladó a Francia en 1958 e ingresó en la escena creativa parisina de los años sesenta.

Julio Le Parc y sus creaciones La exposición en la Tate se iniciará con su serie 'Surfaces', unos 'gouaches' en blanco y negro de finales de los años 50 del siglo pasado, que emplean formas geométricas repetidas y principios matemáticos para generar ilusiones ópticas, movimientos aparentes y efectos de inestabilidad visual.

Entre las obras lumino-cinéticas se incluirán las primeras 'Light Boxes' (1959) y los 'Continual Light Mobiles' (1960), donde la combinación de focos y elementos móviles reflectantes crea efectos caleidoscópicos que cambian con el movimiento del público.