Espacio Julio Le Parc: el gran homenaje de Mendoza al artista

Julio Le Parc nació en Mendoza y falleció hoy en Francia a los 97 años . En 2012, la provincia reconoció al artista plástico imponíendole su nombre al Espacio Cultural ubicado en la calle Mitre de Guaymallén y fue una de sus últimas visitas a la provincia.

"Que este Espacio lleve el nombre del artista plástico mendocino Julio Le Parc no es casual ni azaroso. Le Parc perteneció a una generación de artistas latinoamericanos que aportan al arte mundial la excelencia y la apertura a nuevas posibilidades expresivas contemporáneas. Es, ni más ni menos, que un homenaje a quien nació en nuestra provincia, recibió su formación en nuestro país e hizo trascender su obra al mundo", explicaron en su momento desde el Gobierno de Mendoza.

El Espacio Cultural Julio Le Parc fue inaugurado en octubre de 2012 y es uno de los principales escenarios de la cultura de Mendoza. Desde sus inicios, el lugar estuvo destinado a generar un nuevo sistema de consumo y de producción de bienes y servicios culturales revalorizando el patrimonio artístico, simbólico y material local.

En el espacio se desarrollan talleres culturales y artísticos, recitales, encuentros, exposiciones y desde hace varios años la Feria del Libro. En total, el lugar tiene una superficie de 8.777 m2 desarrollada en cuatro niveles. El esquema funcional del edificio permite una fácil lectura de las tres áreas básicas del establecimiento. También cuenta con una playa de estacionamiento con capacidad para 300 vehículos.

El Espacio Cultural Julio Le Parc en Guaymallén será el escenario del estreno de "Orfeo y Eurídice", una obra dirigida por Facundo Pennesi. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ El Espacio Julio Le Parc. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

La Esfera roja

Cuando se inauguró el Espacio Cultural Julio Le Parc, el artista mendocino donó la Esfera roja, una de sus obras más conocidas y que de la cual hay otras similares en otros sitios del país y Argentina.

La Esfera roja mide seis metros de diámetro, pesa una tonelada y media y está hecha de tres mil piezas de acrílico rojo translúcido. Otra esfera está en el Palacio Libertad -ex CCK- y es de color azul y hay una de color dorado en el aeropuerto de Ezeiza. Además, hay una Esfera blanca que fue vendida en Madrid en 2017 por 350 mil euros.