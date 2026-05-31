El intendente Raúl Rufeil aseguró que el legado de Julio Le Parc "seguirá inspirando generaciones"

El intendente Raúl Rufeil expresó este mediodía su profundo pesar por el fallecimiento de Julio Le Parc , uno de los artistas plásticos del departamento más importantes y reconocidos del mundo, y afirmó que su legado seguirá inspirando generaciones.

"Julio Le Parc fue un vecino ilustre que llevó su origen palmirense con orgullo a cada rincón del mundo. Su obra dejó una huella inmensa en el arte contemporáneo y su legado seguirá inspirando a generaciones. Los sanmartinianos lo recordaremos siempre con admiración y afecto", expresó con pesar el intendente.

Le Parc, a través de su talento, creatividad y compromiso con el arte, trascendió fronteras y llevó el nombre de General San Martín, Mendoza y Argentina a los principales escenarios culturales internacionales.

Era nativo de Palmira, lugar donde vivió con sus padres hasta los 12 años, hasta que marchó a Buenos Aires a estudiar Arte y a fines de los años 50 viajó a Francia, país en el que residió hasta sus últimos días. Regresó a su pueblo en varias ocasiones. La calle de su casa paterna en Palmira lleva su nombre, también un parque junto a ruta 50 y vías del Ferrocarril. Hace 2 años el municipio le rindió un homenaje por sus 96 años, en la Casa de la Cultura de Palmira.

San Martín decretó tres días de duelo por el fallecimiento de Julio Le Parc

A través del Decreto Municipal N.º 693/2026, firmado por el intendente Raúl Rufeil, se dispuso el duelo oficial por el término de tres días corridos, en memoria y homenaje a quien supo convertirse en una figura trascendental del arte contemporáneo a nivel mundial.