Julio Le Parc, un legado que seguirá iluminando con su arte
El artista falleció en París a los 97 años. Su obra transformó la relación entre el público, la luz y el movimiento.
El artista argentino Julio Le Parc, una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo internacional, falleció este sábado en París a los 97 años. Nacido en Mendoza en 1928 y radicado en Francia desde 1958, se convirtió en un referente indiscutido del arte cinético y óptico gracias a sus innovadoras investigaciones sobre la luz, el color y el movimiento.
Su trayectoria alcanzó reconocimiento mundial en 1966, cuando obtuvo el Gran Premio Internacional de Pintura de la Bienal de Venecia, uno de los galardones más prestigiosos del circuito artístico. A partir de entonces, su obra fue exhibida en los principales museos y centros culturales del planeta, consolidando una carrera que trascendió fronteras y generaciones.
Un legado que seguirá iluminando museos
A lo largo de más de seis décadas de producción, Le Parc desarrolló una propuesta artística que buscó involucrar activamente al espectador, rompiendo con la contemplación pasiva tradicional. Sus instalaciones lumínicas y estructuras en movimiento transformaron la experiencia del arte y lo posicionaron entre los creadores más influyentes de América Latina.
La noticia de su fallecimiento se conoció a pocos días de la inauguración de una importante retrospectiva en la Tate Modern, prevista para el 11 de junio. La muestra reunirá más de 60 obras realizadas entre las décadas de 1950 y 2010, en un recorrido que celebra el legado de un artista que llevó el nombre de Mendoza a los principales escenarios culturales del mundo.