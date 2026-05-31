Julio Le Parc, un legado que seguirá iluminando con su arte

El artista falleció en París a los 97 años. Su obra transformó la relación entre el público, la luz y el movimiento.

El artista argentino Julio Le Parc, una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo internacional, falleció este sábado en París a los 97 años. Nacido en Mendoza en 1928 y radicado en Francia desde 1958, se convirtió en un referente indiscutido del arte cinético y óptico gracias a sus innovadoras investigaciones sobre la luz, el color y el movimiento.

Su trayectoria alcanzó reconocimiento mundial en 1966, cuando obtuvo el Gran Premio Internacional de Pintura de la Bienal de Venecia, uno de los galardones más prestigiosos del circuito artístico. A partir de entonces, su obra fue exhibida en los principales museos y centros culturales del planeta, consolidando una carrera que trascendió fronteras y generaciones.

LE PARC Julio Le Parc, falleció en París a los 97 años. Archivo.

Un legado que seguirá iluminando museos A lo largo de más de seis décadas de producción, Le Parc desarrolló una propuesta artística que buscó involucrar activamente al espectador, rompiendo con la contemplación pasiva tradicional. Sus instalaciones lumínicas y estructuras en movimiento transformaron la experiencia del arte y lo posicionaron entre los creadores más influyentes de América Latina.