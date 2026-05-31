Cuando los ovarios ya cumplieron su misión: lo que nadie te cuenta sobre un quiste después de los 50

Recibir un diagnóstico de un quiste ovárico después de los 50 años suele generar mucho más que una preocupación médica. Para muchas mujeres , la noticia abre preguntas profundas sobre el cuerpo, la salud, el envejecimiento y la propia identidad. No se trata únicamente de evaluar una cirugía o seguir un tratamiento. También implica procesar emociones que rara vez aparecen en los consultorios y que, sin embargo, forman parte de la experiencia .

Durante los años fértiles, los quistes ováricos son relativamente frecuentes y, en la mayoría de los casos, benignos. Muchos aparecen como consecuencia del ciclo menstrual y desaparecen de manera espontánea. Sin embargo, en la perimenopausia y la posmenopausia la situación es diferente. Los ovarios ya no ovulan y cualquier formación quística requiere una evaluación más cuidadosa. Los especialistas suelen indicar estudios complementarios para determinar las características del quiste y descartar riesgos mayores. Existen distintos tipos de quistes , desde los cistoadenomas serosos y mucinosos hasta los endometriomas, teratomas o quistes complejos. La mayoría son benignos, pero en mujeres posmenopáusicas la vigilancia médica suele ser más estricta debido a que el riesgo de malignidad aumenta en comparación con etapas anteriores de la vida.

Por eso, muchas veces la recomendación médica apunta a la cirugía como medida preventiva. Y es precisamente en ese momento cuando aparecen emociones difíciles de nombrar. La historia de Mirta, de 54 años, refleja una experiencia común. Acudió a un control ginecológico de rutina sin síntomas ni molestias y salió con la posibilidad concreta de una intervención quirúrgica. Lo que parecía un chequeo más se transformó en una noticia inesperada que la obligó a replantearse muchas cosas.

El miedo suele ser la primera reacción

Miedo a la cirugía, a la anestesia, a los resultados de los estudios y a la recuperación. Sin embargo, para muchas mujeres surge también otra inquietud más silenciosa: qué significa perder los ovarios cuando esos órganos han estado asociados durante décadas a la feminidad, la maternidad y la capacidad reproductiva. Desde una perspectiva psicológica, esta reacción es completamente comprensible. Los ovarios no son percibidos únicamente como órganos biológicos. En el imaginario cultural representan fortaleza, energía y capacidad creadora. Expresiones populares como “tener ovarios” muestran hasta qué punto estos órganos adquirieron una carga simbólica que excede su función médica.

Diversos estudios sobre salud emocional señalan que las mujeres que atraviesan una ooforectomía —la extracción quirúrgica de los ovarios— pueden experimentar ansiedad, procesos de duelo y cuestionamientos vinculados a la identidad femenina. Incluso cuando la decisión está médicamente justificada, es habitual que aparezcan sentimientos de tristeza o pérdida. Muchas mujeres se sorprenden ante la intensidad de estas emociones. Algunas sienten que no deberían afectarse porque los ovarios ya no cumplen funciones reproductivas activas. Otras se avergüenzan de atravesar un duelo por una cirugía necesaria para cuidar su salud.

Las emociones no siempre responden a la lógica médica

El cuerpo guarda historias, recuerdos y significados construidos durante toda una vida. Por eso, aceptar la necesidad de una intervención puede requerir un proceso de adaptación emocional tan importante como la recuperación física. A esto se suma un contexto vital particular. Entre los 50 y los 60 años, muchas mujeres atraviesan una etapa de transformación profunda que algunos especialistas denominan “madurescencia”. Se trata de un período en el que se revisan roles, proyectos, prioridades y formas de vincularse con uno mismo. Una cirugía ginecológica puede actuar como un disparador que amplifica esas preguntas existenciales.

MUJERES2 Los ovarios no son percibidos únicamente como órganos biológicos. Archivo.

En este sentido, resulta fundamental comprender que la atención integral no debería limitarse a los aspectos clínicos. Además de conocer riesgos, beneficios y tiempos de recuperación, las mujeres necesitan espacios para hablar sobre lo que sienten, expresar temores y elaborar los cambios que están atravesando. La buena noticia es que, en muchos casos, la cirugía representa una decisión de cuidado y prevención. La extracción de ovarios con quistes persistentes puede reducir riesgos importantes, entre ellos el cáncer de ovario, una enfermedad que suele detectarse en etapas avanzadas. También evita complicaciones como torsiones ováricas, dolores crónicos o la incertidumbre permanente asociada a los controles sucesivos.

Para mujeres con antecedentes genéticos específicos, como mutaciones BRCA1 o BRCA2, la intervención puede incluso disminuir significativamente el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Por eso, cuando los especialistas recomiendan operar, la indicación suele estar basada en criterios médicos sólidos y en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Pero quizá el aspecto más importante sea recordar que la identidad femenina no depende de ningún órgano. La capacidad de amar, crear, disfrutar, proyectar o construir vínculos no desaparece con una cirugía. La feminidad, la vitalidad y la potencia personal no están alojadas en los ovarios, sino en la historia y en la experiencia de cada mujer.

La búsqueda de una mejor calidad de vida

Quienes ya atravesaron este proceso suelen coincidir en algo: después del miedo inicial y de la recuperación, muchas experimentan una sensación de alivio. No porque la decisión haya sido sencilla, sino porque pudieron priorizar su salud y avanzar hacia una nueva etapa con mayor tranquilidad. Si hoy estás transitando este camino, es importante que sepas que tus emociones son válidas. El miedo, la tristeza, la incertidumbre y hasta la ambivalencia forman parte de una experiencia humana que merece ser escuchada. Buscar información confiable, consultar con profesionales de confianza y apoyarse en redes afectivas puede marcar una gran diferencia.

MUJERES6 El miedo, la tristeza, la incertidumbre y hasta la ambivalencia forman parte de una experiencia humana que merece ser escuchada. Archivo.

Cuidarse no significa resignarse ni perder algo de una misma. Significa elegir la salud, escuchar al cuerpo y tomar decisiones conscientes. Y muchas veces, precisamente ahí, comienza una nueva forma de habitar la propia vida.

* Daniela Rago. Lic. en Psicopedagogía y Relaciones Públicas. Creadora del Movimiento Mujeres 5.0 — 330.000+ mujeres en comunidad global.

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