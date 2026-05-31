Jorge Macchi. Retratos de reminiscencias

La imagen está antes… El concepto no es la condición. “Trato de no hablar de lo que estoy diciendo porque no estoy diciendo nada” “Si los retratos se pueden reemplazar por un texto hay algo que está fallando” “El texto no aclara nada. Lo que hace es calmar”.

Sus obras sobre papel, pinturas, fotografías, videos e instalaciones, al modo de objeciones, intervienen el tiempo en búsqueda de las paradojas aguijoneantes de la mirada del espectador. Todo es huellas que raspan la realidad al modo de un antitour de novedades.

¡No hay sospechas antes de ocurrir!

Lo ejemplifica “Buenos Aires tour”, la obra que hizo en colaboración con la escritora María Negroni y el músico Edgardo Rudnitzky.

Y su afán por evidenciar las noticias policiales con la sensatez de la contemporaneidad, denuncia las imágenes de la palabra: “el cuerpo sin vida”, “en avanzado estado de descomposición”, “mortalmente herido”, “a sangre fría”, “bañado en sangre”, “macabro hallazgo”.

Y algo semejante al collage es el desenlace de obras que advienen imágenes vacías, expuestas a la interpretación.

En “10:51”, la videoproyección en loop de un reloj de agujas imposibilitadas por el propiotiempo en su posibilidad, nos desampara de esa medida, ese bien en común, que es el tiempo.

Y la música es una constancia en su experiencia de la creación, por el afán de avalar todo antes del concepto.

JUAN BARROS “Si los retratos se pueden reemplazar por un texto hay algo que está fallando” “El texto no aclara nada. Lo que hace es calmar”. Ilustracion de Juan Barros.

El tiempo no deja de ser inminente

El “Retour", quizá a semejanza de un álbum de la inmediatez y su vencimiento, reúne papeles que representaron desde listas de compras hasta cartas de amor y otras representaciones de lo que… ¡Ya fue!.

El arte no conclusivo de Jorge Macchi.

La vigencia de un diseñador de cartografías.

Y de un dador de evidencias…

También un disparador…

Un hacedor de Reminiscencias.

Macchi nos representó en las bienales, las de Venecia, San Pablo, Liverpool, Sydney. Y aún más a recordar.

En estos días un “Retour” en el Museo Sívori…

Lo lúdico de la expectativa.

El sobresalto.

La tensión por la que el arte adjudica realidad.

La vigilia, el objeto y la percepción del objeto, el resquicio confesional, la porosidad de las imágenes, los inventarios de la imaginación: otra rutina de Ver.

¿Vos cómo convocás la atención?

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.