Juliana Awada despidió a Julio Le Parc tras el fallecimiento y emocionó a todos: "Te vamos a extrañar"

Juliana Awada fue otra de las figuras que compartió posteos para despedir al artista mendocino y conmovió a sus seguidores.

Julio Le Parc falleció a los 97 años en París y la noticia causó una enorme conmoción en la cultura argentina y en la provincia de Mendoza. El artista alcanzó reconocimiento internacional con su obra y en 2017 recibió un Doctor Honoris Causa de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo, entre otras importantes condecoraciones.

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza dio a conocer la noticia en sus redes sociales: "Lamentamos comunicar el fallecimiento de Julio Le Parc, gran artista, referente del arte óptico, nacido en Mendoza y con trayectoria a nivel mundial. Saludamos a familiares y amigos".

Diferentes figuras despidieron al escultor y pintor mendocino y una de ellas fue Juliana Awada, expareja de Mauricio Macri. A través de su Instagram, la exprimera dama compartió diferentes fotos con Julio Le Parc.

Juliana Awada despidió a Julio Le Parc en sus redes Juliana Awada

"Hay personas que dejan una huella inmensa en el mundo! Julio Le Parc fue una de ellas. Me siento profundamente agradecida por los momentos compartidos, por su arte, su generosidad, su sensibilidad y su mirada siempre luminosa", escribió Awada.