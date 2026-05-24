El truco de Juliana Awada para llevar la bufanda esta temporada

Conocé el truco de estilo de Juliana Awada para llevar las bufandas esta temporada. ¡Mirá la foto en la nota!

Juliana Awada se convirtió en nuestra musa local para aprender a llevar la bufanda con todo el estilo. La ex primera dama demostró por qué es la reina de los básicos de lujo al elegir para un look de día una bufanda de lana en color gris melange, un tono neutro que es sinónimo de versatilidad y que combina con absolutamente todo.

En lugar de una vuelta simple, Juliana la llevó de una forma que prioriza el volumen y la textura: la bufanda envuelve el cuello de manera generosa, y lo protege del viento, logrando calidez visual y también dándole estructura al conjunto.

Al combinarla con un suéter de punto fino en el mismo tono, Juliana logró un look monocromático que le estilizó la figura, porque recordemos que vestir de un solo color alarga visualmente el cuerpo.

El mayor truco a la hora de llevar las bufandas está en jugar con las texturas. En este caso, la lana de la bufanda contrasta con la tela más lisa y ajustada del suéter, creando un interés visual que evita que el conjunto se vuelva monótono o aburrido.