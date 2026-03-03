Donald Trump se niega a dialogar con Irán y pretende continuar con los ataques: "Demasiado tarde"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó abrir un canal de diálogo con Irán pese a que Teherán habría manifestado su intención de conversar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya es “ demasiado tarde” para entablar conversaciones con Irán, incluso si el régimen iraní busca abrir un canal diplomático en medio de la escalada militar.

La contundente respuesta de Donald Trump POSTEO DE TRUMP Truth Social / @realDonaldTrump “Quieren hablar. Dije: ‘¡Demasiado tarde!’”, escribió el mandatario en su red social Truth Social, dos días después de haber afirmado públicamente que estaba dispuesto a dialogar.

Las declaraciones se producen en un contexto de intensos bombardeos estadounidenses e israelíes sobre objetivos estratégicos iraníes, ofensivas que, según fuentes oficiales, habrían eliminado a buena parte de la cúpula militar y política de la república islámica.

En su mensaje, Trump también sostuvo que Irán “se quedó sin defensa”, en alusión al impacto de los ataques conjuntos y a la supuesta desarticulación de sus capacidades militares.