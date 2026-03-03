Máxima tensión: Irán resiste y ataca mientras Trump endurece la ofensiva y crece el peligro por el petróleo

La guerra en Medio Oriente entró en una fase crítica en las últimas 24 horas. Sin perspectivas inmediatas de cese al fuego, el enfrentamiento entre Israel , Estados Unidos e Irán se intensifica con una dinámica de ofensivas y represalias que escala hora tras hora.

Los ataques se multiplicaron sobre objetivos estratégicos, infraestructuras militares y energéticas, mientras crecen las amenazas de represalias de mayor alcance. La escalada incluye bombardeos, operaciones con drones y advertencias públicas de nuevas acciones militares.

Uno de los episodios más sensibles fue el ataque con drones contra una infraestructura energética clave de Arabia Saudita , la refinería de Ras Tanura, operada por la petrolera estatal Saudi Aramco.

Según el portavoz del Ministerio de Defensa saudí en declaraciones a Al Arabiya, dos drones fueron interceptados en las inmediaciones de las instalaciones. Los restos de los aparatos provocaron un incendio de alcance limitado que fue rápidamente controlado y no dejó heridos.

El hecho encendió las alarmas en los mercados internacionales ante el riesgo de interrupciones en el suministro energético global.

Israel confirma la muerte del jefe de inteligencia de Hezbolá

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que abatieron en Beirut al jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá.

De acuerdo al comunicado oficial, el operativo tuvo como objetivo a Hussein Mekled, señalado como una figura clave en la planificación de operaciones contra Israel. El ataque fue descrito como “quirúrgico” y basado en inteligencia previa.

Desde Jerusalén sostienen que la eliminación del dirigente representa “un golpe significativo” a la estructura operativa del grupo.

El cierre del Estrecho de Ormuz: el punto más crítico

El foco de mayor preocupación global se concentra en el Estrecho de Ormuz, por donde circulan aproximadamente 17 millones de barriles de petróleo diarios, cerca del 30% del comercio mundial de crudo.

Embed

El tránsito de buques petroleros quedó casi paralizado en las últimas horas, mientras una de las principales refinerías saudíes interrumpió su actividad. La situación provocó el mayor salto del precio del petróleo en los últimos cuatro años.

Los países que dependen directamente de esta vía marítima son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait e Irak, todos con salida al Golfo Pérsico.

Ataque a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada por dos drones presuntamente vinculados a Irán, según informaron fuentes citadas por CNN. No se reportaron heridos.

La misión diplomática emitió una alerta de seguridad y ordenó a su personal refugiarse en Yeda, Riad y Dhahran, además de limitar desplazamientos no esenciales.

“La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí continúa monitoreando la situación regional”, señaló el aviso oficial, que instó a los ciudadanos estadounidenses a evitar concentraciones y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Las amenazas de Donald Trump

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el ejército estadounidense está “destrozando” a Irán, aunque advirtió que la fase más intensa de la ofensiva aún no comenzó.

Donald Trump Archivo

En declaraciones a CNN, sostuvo: “Los estamos arrasando. Tenemos el mejor ejército del mundo y lo estamos usando”. Sin embargo, remarcó: “Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado”.

Trump también expresó que espera que la guerra no se prolongue: “Siempre pensé que serían cuatro semanas y vamos un poco adelantados”.

Consultado sobre eventuales acciones adicionales para apoyar al pueblo iraní más allá de la ofensiva militar, respondió de manera ambigua: “Sí, lo estamos. Pero ahora mismo queremos que todos se queden en casa. No es seguro estar afuera y la situación se va a volver aún menos segura”.