Guerra total: Israel ataca tres puntos clave del régimen iraní en Teherán

La tensión sigue en aumento luego del ataque del sábado de Estados Unidos e Israel al régimen. La guerra incrementa la presión en distintos países de Medio Oriente.

En otro día de tensión en Medio Oriente, el portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani, aseguró este martes que la guerra, iniciada junto a Estados Unidos contra el régimen de Irán, se desarrollará en "un plazo general de semanas", aunque matizó que es pronto para concluir una duración.

Durante una videoconferencia con la prensa internacional, Shoshani añadió que el escenario actual es de "los más positivos y efectivos" entre los barajados antes del inicio de esta guerra.

Además, el portavoz aludió a la reducción del lanzamiento de misiles desde Irán a territorio israelí, lo que atribuyó a una posible estrategia "del enemigo de racionar sus capacidades" o a su debilitamiento, tras el bombardeo constante de lanzaderas y misiles por parte de cazas israelíes y estadounidenses.

"La relación misil-lanzadera es de 10 a 1, por eso nos centramos en estas últimas", dijo Shoshani, argumentando que es más fácil y rápido destruir el mayor número de lanzaderas y, de esta forma, neutralizar el lanzamiento de proyectiles.

Reportan daños en una planta nuclear de Irán

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) informó este martes sobre "daños recientes" en los edificios de acceso de la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro de Irán, si bien subrayó que no se esperan "consecuencias radiológicas".

El OIEA indicó en un mensaje en X que la planta de Natanz ya quedó "gravemente dañada" durante el conflicto de junio, en la denominada Guerra de los 12 días entre EEUU e Israel con Irán, y que, por el momento, el análisis no apunta a nuevos daños en el interior del complejo subterráneo.

"No se esperan consecuencias radiológicas y no se ha detectado un impacto adicional en la planta subterránea en sí, que fue gravemente dañada en el conflicto de junio", señala la agencia nuclear de la ONU, precisando que su valoración se basa en imágenes por satélite.

Los ataques no paran sobre Teherán

El Ejército israelí bombardeó un complejo gubernamental en el centro de Teherán, informó este martes en un comunicado, arrojando "decenas de municiones" contra la Oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales.

Últimos datos oficiales

La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos, que empezaron el pasado sábado.

