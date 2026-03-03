Guerra total: Israel ataca tres puntos clave del régimen iraní en Teherán
La tensión sigue en aumento luego del ataque del sábado de Estados Unidos e Israel al régimen. La guerra incrementa la presión en distintos países de Medio Oriente.
En otro día de tensión en Medio Oriente, el portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani, aseguró este martes que la guerra, iniciada junto a Estados Unidos contra el régimen de Irán, se desarrollará en "un plazo general de semanas", aunque matizó que es pronto para concluir una duración.
Durante una videoconferencia con la prensa internacional, Shoshani añadió que el escenario actual es de "los más positivos y efectivos" entre los barajados antes del inicio de esta guerra.
Además, el portavoz aludió a la reducción del lanzamiento de misiles desde Irán a territorio israelí, lo que atribuyó a una posible estrategia "del enemigo de racionar sus capacidades" o a su debilitamiento, tras el bombardeo constante de lanzaderas y misiles por parte de cazas israelíes y estadounidenses.
"La relación misil-lanzadera es de 10 a 1, por eso nos centramos en estas últimas", dijo Shoshani, argumentando que es más fácil y rápido destruir el mayor número de lanzaderas y, de esta forma, neutralizar el lanzamiento de proyectiles.