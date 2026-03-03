Guerra total: Israel ataca tres puntos clave del régimen iraní en Teherán

Live Blog Post

Reportan daños en una planta nuclear de Irán

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) informó este martes sobre "daños recientes" en los edificios de acceso de la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro de Irán, si bien subrayó que no se esperan "consecuencias radiológicas".

El OIEA indicó en un mensaje en X que la planta de Natanz ya quedó "gravemente dañada" durante el conflicto de junio, en la denominada Guerra de los 12 días entre EEUU e Israel con Irán, y que, por el momento, el análisis no apunta a nuevos daños en el interior del complejo subterráneo.

"No se esperan consecuencias radiológicas y no se ha detectado un impacto adicional en la planta subterránea en sí, que fue gravemente dañada en el conflicto de junio", señala la agencia nuclear de la ONU, precisando que su valoración se basa en imágenes por satélite.