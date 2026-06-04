Ante la intrusión de Donald Trump, Lóperz Obrador respalda a Claudia Sheinbaum

El expresidente de México (2018-2024), Andrés Manuel López Obrador , publicó este miércoles una carta donde denunció la actitud injerencista del Gobierno de Estados Unidos en México al tiempo que expresó su apoyo "sin condiciones" a la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum ante intervenciones de Donald Trump ,

En la misiva, de cinco páginas publicada en sus redes sociales y titulada 'Por el bien de todos, que regrese el otro Trump', López Obrador atribuyó "el sorprendente cambio" del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , "a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras ".

También, agregó que "algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena (el partido Movimiento Regeneración Nacional fundado por López Obrador ) y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel", y por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas.

"No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo", abrió en su carta de reaparición el exmandatario mexicano.

Lopez señaló que estos ataques no son motivados, como bien lo dijo la presidenta Sheinbaum el pasado domingo, "por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas; no, se trata de un asunto de carácter político y electoral".

"Confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras, con miras a las próximas elecciones de noviembre, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males", añadió.

Claudia Sheinbaum presidenta de México A Claudia Sheinbaum no le ha temblado la voz al hablar sobre Donald Trump. Foto Efe EFE

Que vuelva el otro Donald Trump

Sobre Donald Trump, López Obrador apuntó que le llamó la atención "el sorprendente cambio de actitud del presidente Trump, en especial en la relación con México" y recordó que ambos resolvieron asuntos comerciales, migratorios, de seguridad y de salud "mediante el diálogo y sin confrontación".

Tras señalar el cambio de conducta de Trump, López Obrador no descartó y expresó su deseo de "que el presidente Trump rectifique; ojalá que vuelva a gobernar como antes".

El mensaje de López Obrador es el cuarto que difunde en la red social X desde que dejó el poder en octubre de 2024. Los anteriores fueron en apoyo a Venezuela y Cuba el primero para promover su libro 'Grandeza'.

La postura de Claudia Sheinbaum

El martes, Sheinbaum pidió al embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, que “respete los asuntos internos” de México, luego de que el diplomático hiciera un llamado, a través de redes sociales, para dejar la discusión política fuera de la lucha contra el narcotráfico.

Claudia Sheinbaum consideró fundamental que la tarea diplomática se remita a los “temas de coordinación y colaboración”, ya que aseguró que los embajadores de México en el mundo, incluido el de EE.UU., “no opinan sobre los asuntos políticos de los países”.

El domingo pasado, Sheinbaum pronunció un discurso en el marco del segundo aniversario de su triunfo electoral, en el que acusó a Washington de injerencista.

El cruce de mensajes se da en un contexto de tensión entre los dos países, la cual se agudizó desde que EE.UU. acusó a diez funcionarios mexicanos, entre ellos, el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de narcotráfico y posesión de armas. Efe