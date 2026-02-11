Un país desafía a Estados Unidos y anuncia una histórica ayuda a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , confirmó que mantendrá el envío de ayuda humanitaria a Cuba y denunció como “muy injustas” las medidas de Estados Unidos que apuntan a castigar con aranceles a países que exporten petróleo a la isla.

La postura llega en un contexto de tensión creciente luego de una orden de Washington que habilita tarifas adicionales vinculadas al suministro de crudo a La Habana.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum remarcó que la prioridad, según su visión, es evitar que el impacto recaiga sobre la población cubana. “Sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta”, declaró.

La mandataria explicó que México ya concretó un primer envío de ayuda humanitaria el fin de semana, principalmente con víveres, y anticipó que la asistencia continuará. “Entonces, vamos a ayudar al pueblo de Cuba, como siempre se ayuda en cualquier momento a pueblos que lo necesitan. Esa es la esencia del pueblo de México, la fraternidad del apoyo. Y ahora se enviaron alimentos principalmente y se va a enviar más y vamos a apoyar en lo que haga falta”, dijo .

Sheinbaum volvió a rechazar el esquema de sanciones y sostuvo que, aun cuando existan diferencias políticas con el Gobierno cubano, las medidas terminan afectando a la gente común. "Más bien es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusto. No está bien. Porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba. Pero no debe afectarse a los pueblos nunca", señaló.

Desde México se mueven piezas para ayudar a Cuba

En paralelo, afirmó que su Gobierno busca sostener gestiones diplomáticas para retomar los envíos de hidrocarburos y, a la vez, expresar el desacuerdo en foros internacionales. “Nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo. Porque no se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoya al pueblo siempre”, expresó.

Sobre el riesgo de represalias comerciales, la presidenta aseguró que México trabaja para evitar que Estados Unidos active aranceles contra sus exportaciones por el vínculo energético con Cuba. “Estamos con todas las acciones diplomáticas para evitar que se impongan aranceles a México por enviar petróleo a Cuba. Y también haciendo un llamado internacional de Estados Unidos”, afirmó.

El debate se intensificó días después de que Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), informara que la empresa estatal envió en 2025 petróleo y combustibles a la isla por 496 millones de dólares. En los últimos días, México también reconoció que frenó envíos de crudo para evitar la activación de aranceles, aunque sostuvo que la ayuda humanitaria a Cuba continuará.

Rusia critica las medidas de Estados Unidos contra Cuba

Rusia recalca su solidaridad con los pueblos de Cuba y Venezuela, a los que corresponde la elección de sus destinos, y condena las prácticas neocoloniales de presiones de Estados Unidos en contra de estas naciones caribeñas, afirmó hoy el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

"En el foco de nuestra atención sigue estando la lucha contra cualquier práctica neocolonial, desde las medidas coercitivas unilaterales hasta las intervenciones militares. En este contexto confirmamos la solidaridad con los pueblos de Venezuela y Cuba. Estamos convencidos de que solo ellos pueden elegir su destino", afirmó en un vídeo mensaje difundido por la diplomacia rusa. Lavrov subrayó que Rusia está interesada en continuar el establecimiento de una cooperación internacional honesta y en igualdad de condiciones acorde a los principios de entendimiento mutuo, confianza y buena vecindad.

A su vez, el embajador de Rusia en La Habana, Víctor Koronelli, expresó en declaraciones a la agencia rusa TASS que Moscú observa "con gran preocupación la situación en la región de América Latina y el Caribe".

"El incremento de las presiones y la escalada de la retórica agresiva por parte de Washington, especialmente contra la hermana Cuba, socavan la seguridad y estabilidad en esta región del mundo", sostuvo. Según el diplomático ruso, "la estrategia de máxima presión del Norte contra Cuba, las recientes restricciones unilaterales persiguen un solo objetivo: sofocarla económicamente".

"Rechazamos categóricamente estas acciones en contra de un país que atraviesa una situación difícil, provocada por el criminal bloqueo comercial, económico y financiero impuesto hace casi 70 años", añadió. Las recientes medidas restrictivas impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que se suman al cese de los suministros de crudo venezolano tras la detención del líder chavista Nicolás Maduro, han agravado la ya difícil situación de la mayor de las Antillas, hasta el punto de que La Habana advirtió este domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que el país se queda sin combustible para aviación.