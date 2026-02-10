Así sobreviven en Cuba a la crisis energética y los apagones: carbón, tambores de lavarropas y paneles solares

Ante el riesgo de un mayor deterioro del sistema eléctrico, habitantes de Cuba , especialmente en La Habana, buscan soluciones alternativas para cocinar y como fuente de energía , desde el uso de carbón vegetal hasta la instalación de paneles solares.

En algunos casos, a los costados de las carreteras de La Habana , vendedores improvisados ofrecen bolsas de carbón vegetal y cocinas artesanales fabricadas con antiguos tambores de lavarropas . Incluso, algunos habitantes explican: “Todo el mundo sabe lo que viene ahora. No tenemos combustible en el país, hay que tomar alternativas”.

Algunos comerciantes aseguran: “Nunca había vendido tanto”, ante el aumento de la demanda provocado por los constantes apagones . Antes, el carbón se utilizaba principalmente en pizzerías y parrillas, pero ahora se destina al uso doméstico. “La gente viene y compra tres sacos para prepararse para cuando no haya electricidad”, agregan en diálogo con AFP.

Este escenario de falta de suministro eléctrico se da en el marco de un deterioro que el país atraviesa desde hace años, marcado por la escasez de productos básicos, apagones frecuentes y la falta de combustibles, cuya venta comenzó a racionarse en los últimos días.

A esto se suma el endurecimiento del cerco energético de Estados Unidos, que mantiene un embargo sobre la isla desde hace más de seis décadas. Según un informe reciente del Centro de Estudios de la Economía Cubana, la economía del país se contrajo alrededor de un 5% en 2025, sin lograr aún una recuperación sostenida.

El impacto de la captura de Nicolás Maduro

En este contexto de crisis, algunos recuerdan incluso el “Periodo Especial”, como se denominó a la crisis tras la caída de la Unión Soviética en 1991, que significó la pérdida del principal aliado económico de Cuba.

AVIONES AEROPUERTO JOSE MARTI CUBA Ante la falta de combustible, Cuba advirtió a las aerolíneas que operan en su país que no pueden abastecer los aviones. x: @EcasaHabana

Ese rol fue ocupado en los años 2000 por Venezuela, principal proveedor de petróleo de la isla, pero volvió a verse afectado tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, cuando el país ya enfrentaba dificultades para cubrir al menos la mitad de sus necesidades eléctricas.

Los paneles solares, una alternativa ante la falta de energía

Otra opción frente a la escasez energética son los paneles solares, una alternativa que desde 2024 ha impulsado la aparición de más empresas dedicadas a su instalación, favorecidas por las facilidades otorgadas por el Gobierno para su importación.