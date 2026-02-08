Cuba advirtió a las aerolíneas que operan en su país que no tendrá combustible para sus aviones

Debido a lo que consideran un "asedio petrolero" por parte de Estados Unidos, las autoridades de Cuba advirtieron por la escasez. Cómo se solucionó en antecedentes previos.

El Gobierno de Cuba advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se queda sin combustible para aviación. La noticia fue confirmada por la agencia de noticias EFE y según sus fuentes, la escasez radica en el "asedio petrolero de Estados Unidos".

Por el momento las aerolíneas afectadas -principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas- no han comunicado públicamente cómo van a afrontar esta situación, que podría generar alteraciones en rutas, frecuencias y horarios, al menos en el corto plazo.

No obstante, este hecho no es nuevo en Cuba. En situación similares previas -tanto en el período especial en los años 90 como en otros más recientes de los últimos meses- las aerolíneas habían salvado el problema reacomodando sus rutas con paradas extra para repostar en México o República Dominicana.

AVIONES AEROPUERTO CUBA La mayoría de vuelos que conectan la isla con el exterior cubren rutas a Florida, en Estados Unidos (Miami, Tampa, Fort Lauderdale), España (Madrid), Panamá (Ciudad de Panamá) y México (Ciudad de México, Mérida, Cancún), aunque Cuba también tiene conexiones regulares con Bogotá (Colombia), Santo Domingo (República Dominicana) y Caracas (Venezuela).

Las tensiones petroleras de Cuba con Estados Unidos El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó el pasado 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles a aquellos países que suministrasen petróleo a Cuba, tras alegar que la isla era un peligro de seguridad nacional para su país.