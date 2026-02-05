Cuba sufre un colapso parcial del sistema eléctrico que afecta a 3,4 millones de personas

El sistema eléctrico nacional de Cuba (SEN) registró este miércoles un nuevo colapso parcial que dejó sin suministro a unas 3,4 millones de personas en cuatro provincias del oriente de la isla: Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, de acuerdo con la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

Según informó la compañía, el apagón masivo se originó por "un disparo" en una línea de alta tensión de 220 kilovatios (kV) en Holguín, lo que provocó la salida del sistema de la central termoeléctrica Felton —la mayor generadora de la región oriental—, además de otra planta y una estación de motores de esa provincia.

Un disparo es una desconexión automática que se activa cuando una generadora detecta valores anómalos en el flujo de la corriente, como mecanismo de protección del sistema.

Se trata del segundo colapso parcial del SEN en poco más de cuatro meses y ocurre en medio de una profunda crisis energética en Cuba, agravada por el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU., que amenaza con deteriorar aún más la situación. No obstante, este episodio, a falta de mayores precisiones, se vincula más con los problemas estructurales de la infraestructura eléctrica del país, ya que un evento similar ocurrido en octubre también se debió a un disparo.

La UNE aseguró que "verifican las causas" del incidente, mientras el país continúa enfrentando apagones diarios que superan las 20 horas en muchas localidades desde mediados de 2024. El pasado 31 de enero se alcanzó un máximo histórico, cuando un corte simultáneo dejó sin corriente al 63 % del territorio nacional.

Infraestructura deteriorada y falta de inversión

Tras esta nueva caída parcial del SEN, siete de las 16 unidades termoeléctricas operativas se encuentran fuera de servicio por averías o tareas de mantenimiento, incluidas dos de las tres más grandes. Este tipo de generación aporta, en promedio, alrededor del 40 % del mix energético del país.

Además, los reportes diarios de la UNE dejaron de detallar desde mediados de enero cuántas centrales de generación distribuida —motores— están inactivas por falta de diésel, fueloil o lubricantes, un dato clave para medir el impacto del fin del suministro petrolero venezolano. Sin embargo, otras cifras oficiales sugieren que la capacidad fuera de servicio supera actualmente los 1.000 megavatios.

Expertos independientes atribuyen la crisis energética a una infrafinanciación crónica del sector, controlado por el Estado desde 1959, y estiman que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema. En tanto, el Gobierno cubano señala a las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de ejercer una "asfixia energética".

Los prolongados apagones continúan afectando de manera directa a la economía, que se contrajo más de un 15 % desde 2020 según cifras oficiales, y han sido el detonante de las principales protestas registradas en la isla en los últimos años.