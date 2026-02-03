La embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta por los apagones y la escasez de combustible

Desde la web de la embajada advirtieron sobre la "inestabilidad" de la red eléctrica y la falta de combustibles. Además, alertaron a sus ciudadanos sobre protestas "antiestadounidenses" patrocinadas por el régimen.

La embajada de los Estados Unidos en La Habana, Cuba, emitió una alerta destinada a sus ciudadanos en ese país y os que piensan viajar, advirtiendo sobre los apagones que se desencadenan en ese país. Además, por la escases de combustible. También insinuaron que el régimen patrocina protestas contra estadounidenses en el país.

En el texto, se puede leer: "La red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable y los cortes de electricidad, tanto programados como no programados, ocurren a diario en todo el país, incluyendo La Habana". Agregaron que estos cortes afectan además el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones.

Por otro lado, advirtieron también por la "escasez de combustible" que "afecta el transporte y provoca largas filas en las estaciones de servicio". En este sentido, asumieron que "aunque algunos negocios, hoteles y hospitales utilizan generadores durante los cortes de electricidad, es posible que no puedan mantener sus servicios debido a la falta de combustible".

Alerta de seguirdad: Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Cuba – 3 de febrero de 2026

La red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable y los cortes de electricidad, tanto programados como no programados, ocurren a diario en todo el país, incluyendo La Habana.…

La red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable y los cortes de electricidad, tanto programados como no programados, ocurren a diario en todo el país, incluyendo La Habana.… pic.twitter.com/5MQ38Z2bNJ — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) February 3, 2026 "Tome precauciones conservando combustible, agua, alimentos y la carga de su teléfono móvil, y prepárese para interrupciones significativas. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses en Cuba o que planean viajar a Cuba que tengan en cuenta que ha habido incidentes en los que se ha denegado la entrada a ciudadanos estadounidenses al llegar, así como un aumento en la actividad de protestas patrocinadas por el régimen dirigidas contra Estados Unidos, incluyendo retórica antiestadounidense", advirtieron finalmente.

Acciones a tomar: Revise las actualizaciones diarias publicadas por la UNE (Unión Eléctrica y siga las cuentas de redes sociales de la UNE

Monitoree los medios locales para obtener actualizaciones

Manténgase en contacto con familiares y amigos

Prepárese para cortes de electricidad prolongados: Mantenga los teléfonos móviles y las baterías portátiles cargados. Tenga linternas y pilas de repuesto en un lugar de fácil acceso. Abastezca alimentos no perecederos y agua. Prepárese con métodos alternativos para satisfacer sus necesidades médicas (dispositivos médicos que requieran electricidad, medicamentos que necesiten refrigeración, etc.).

Mientras tanto, Cuba rechaza charlas con Estados Unidos En el medio de la advertencia de la embajada de Estados Unidos en La Habana, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, negó el régimente esté trabajando conjuntamente con EE.UU una mesa de negociación.