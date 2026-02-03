Caso Jeffrey Epstein: Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de Estados Unidos

Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, afirmó en 2019 que no tenía contacto con Jeffrey Epstein hacía más de una década.

El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y su mujer y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, acordaron este lunes testificar ante la Cámara de Representantes en la investigación sobre el caso del pedófilo Jeffrey Epstein. La asistencia de los demócratas fue confirmada por el vocero del expresidente, Ángel Ureña.

"Ellos negociaron de buena fe. Ustedes no. Les dijeron bajo juramento lo que saben, pero a ustedes no les importa", les contestó Ureña al comité legislativo via X. "El expresidente y la exsecretario de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos", agregó el vocero.

El llamado a declarar de Bill y Hillary Clinton se enmarca en una investigación más amplia sobre la red de Jeffrey Epstein y las posibles conexiones de figuras públicas con sus delitos. Aunque ninguno de los dos ha sido acusado de irregularidades, los legisladores buscan esclarecer los vínculos y comunicaciones que pudieran existir durante los años en que Epstein operaba en círculos políticos y financieros de alto perfil.

Bill Clinton, que realizó varios viajes en el jet privado de Epstein y tiene muchas fotografías con él, afirmó en 2019 que no tenía contacto con el empresario hacía más de una década. También asegura que nunca tuvo conocimiento de sus "terribles crímenes".

Jeffrey Epstein 1 Bill Clinton asegura que nunca tuvo conocimiento de los "terribles crímenes" de Epstein. Archivo Caso Jeffrey Epstein: se revelaron millones de documentos La semana pasada el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein. El empresario estaba acusado de haber montado una vasta red de explotación sexual de jóvenes y, en agosto de 2019, apareció muerto antes de ser juzgado por estos crímenes.