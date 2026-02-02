Los nombres más poderosos en la lista de Jeffrey Epstein: desde políticos hasta miembros de la realeza

Luego de que se conocieran los más de tres millones de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el caso del magnate financiero acusado de manejar una red de tráfico sexual y conspiración para cometer tráfico sexual de menores Jeffrey Epstein , se conocieron más nombres que integraban la famosa lista de Epstein .

Con más de 2000 videos y 180 mil imágenes nuevas sobre el caso Epstein, varias figuras relevantes y reconocidas en la escena mundial se vieron envueltas en un escándalo.

Entre los nombres que reaparecen se encuentra Peter Mandelson , exministro británico y dirigente del Partido Laborista. En 2024, parlamentarios estadounidenses difundieron una carta en la que Mandelson se refería a Epstein como “mi mejor amigo”, lo que desató una fuerte polémica. En las últimas horas, decidió renunciar al Partido Laborista para evitar, según explicó, “causar más vergüenza”.

Los documentos también mencionan a Mette-Marit , princesa de Noruega y esposa del heredero al trono Haakon. Los archivos incluyen una extensa correspondencia por correo electrónico entre ambos, incluso después de que Epstein fuera declarado culpable en 2008 por delitos sexuales contra menores.

Otro caso emblemático es el de Andrew Mountbatten-Windsor , el expríncipe Andrés , cuya relación con Epstein ya había generado un escándalo internacional. La fallecida Virginia Roberts Giuffre lo acusó de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años, presuntamente por orden del financista, en su isla privada del Caribe.

Foto: VIRGINIA ROBERTS. El príncipe Andrés, Virginia Roberts (ahora Giuffre) y Ghislaine Maxwell en 2001. El expríncipe Andrés, presente en la lista de Epstein, junto con Virginia Roberts (ahora Giuffre) y Ghislaine Maxwell (pareja de Epstein y socia) en 2001. Foto: VIRGINIA ROBERTS.

En la misma línea aparece Sarah Ferguson, exduquesa de York, quien en 2011 se disculpó públicamente por haber permitido que Epstein pagara parte de sus deudas personales. Al igual que su exmarido, fue cuestionada por mantener una amistad con el magnate incluso después de su condena judicial.

Presidentes, empresarios y vínculos incómodos

La desclasificación también volvió a mencionar a Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos. Si bien se sabe desde hace tiempo que ambos mantuvieron una relación de amistad antes de distanciarse, los nuevos documentos contienen miles de referencias a Trump, aunque muchas de ellas no aportan detalles concluyentes sobre la naturaleza de ese vínculo.

Algo similar ocurre con Bill Clinton, ya que el expresidente demócrata aparece mencionado por haber compartido encuentros con Epstein hace más de dos décadas, incluidos vuelos en su jet privado y visitas a la Casa Blanca. Clinton negó reiteradamente haber tenido conocimiento de las actividades criminales del financista.

El ex presidente Bill Clinton. El ex presidente Bill Clinton.

En el mundo empresarial, figuran nombres de peso como Elon Musk, fundador de Tesla, quien aparece en intercambios de correos electrónicos de 2012 y 2013 en los que se mencionan posibles visitas a la isla privada de Epstein, aunque no está claro si esas reuniones llegaron a concretarse.

También surge el nombre de Richard Branson, fundador de Virgin Group. Los documentos revelan numerosos correos electrónicos intercambiados entre ambos, aunque la compañía aseguró en un comunicado que no existió ninguna conducta irregular por parte del empresario británico.

La lista se completa con Ehud Barak, exprimer ministro israelí, quien junto a su esposa mantuvo contacto regular con Epstein durante años, incluso después de su declaración de culpabilidad en Florida. Por otro lado, exfuncionarios como Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y expresidente de la Universidad de Harvard, aparece mencionado en reiteradas reuniones y cenas, junto con Howard Lutnick, actual secretario de Comercio de Estados Unidos, quien habría visitado la isla caribeña del financista junto a su familia.

La difusión de estos documentos no implica acusaciones penales automáticas, pero vuelve a exponer la extensa red de relaciones que rodeó a Epstein, fallecido en agosto de 2019 en su celda.