"Me voy a divertir con vos": la amenaza de Donald Trump al presentador de los Grammys por un chiste sobre Jeffrey Epstein

Tras la ceremonia de los Grammys, el presidente Donald Trump arremetió contra Trevor Noah por una broma sobre su relación con la isla de Jeffrey Epstein.

La premiación más relevante y prestigiosa del mundo de la música aconteció este domingo en medio de discursos contra la administración de Donald Trump y sus políticas antimigratorias, refiriéndose en particular al accionar del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el último tiempo. No obstante, una broma del conductor del evento, Trevor Noah, desató la ira del presidente estadounidense.

El comentario de Noah en los Grammys Luego de que la cantante y compositora Billie Eilish ganara el Grammy a "Canción del Año", Noah afirmó que ese reconocimiento es el que todo artista desea, para después rematar su discurso con: "Casi tanto como Donald Trump quiere a Groenlandia" y añadió: "Lo que tiene sentido, ya que la Isla de Epstein ya no está y necesita una nueva para juntarse con Bill Clinton".

Trevor Noah Bromea Con La Isla De Epstein Y Arremete Contra Trump X: @RajatJain La reacción furiosa de Trump Inmediatamente después, el mandatario de los Estados Unidos respondió a través de su cuenta en su plataforma Truth Social, en la que calificó a los Premios Grammys como "imposibles de ver". La noche estuvo cargada con artistas como Olivia Dean y Billie Eilish que, tras ganar un premio, subieron al escenario para pedir por los migrantes y arremeter contra ICE.

No obstante, la ira de Trump fue contra Noah, al cual comparó con Jimmy Kimmel para afirmar que era "casi tan malo" como el conductor de "los Premios de la Academia de Bajo Nivel de Audiencia". Kimmel fue suspendido de su programa el 17 de septiembre de 2025, para luego volver al aire cinco días después.

Jimmy Kimmel El reconocido presentador, Jimmy Kimmel fue respaldado por Hollywood, donde suele presentar los premios Oscar. EFE "Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la Isla de Epstein, ni cerca, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos", sostuvo el presidente estadounidense.