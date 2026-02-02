Premios Grammy: Bad Bunny arremetió contra Donald Trump por las políticas migratorias

El artista puertorriqueño subió al escenario y manifestó un fuerte rechazo a las decisiones que tomó el presidente de Estados Unidos.

Los Premios Grammy celebraron su edición 68 y consagraron como ganador en la categoría de Álbum del Año a Bad Bunny, marcando una gran victoria para la música latina; Argentina también celebró la estatuilla de Catriel y Paco Amoroso.

El artista puertorriqueño decidió expresarse contra las políticas migratorias de Donald Trump y también contra el ICE: "Antes de agradecerle a Dios, quiero decir fuera ICE", comenzó diciendo y se llevó la ovación de los presentes.

Luego, agregó: "No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos. Es difícil no odiar en estos días. Y estuve pensando que a veces nos contaminamos. El odio se hace más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor".

El discurso de Bad Bunny contra las políticas migratorias de Donald Trump Grammy 2026: Bad Bunny arremetió contra Donald Trump por las políticas migratorias En el final dejó claro que "así que, por favor, tenemos que ser diferentes. Si luchamos, debemos hacerlo con amor. Nosotros no odiamos, amamos nuestra gente, nuestra familia. Y esa es la forma de hacerlo, con amor".