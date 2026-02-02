Captaron a un famoso actor en un apasionado y fogoso momento en la vía pública

El destacado artista fue visto junto a su pareja en plena vía pública en un momento de pasión. El video fue compartido por la cuenta de Instagram, Sálvese quien pueda.

Un famoso actor fue visto en un momento de pasión.

Un momento íntimo de Gustavo Garzón quedó expuesto luego de que las cámaras de Sálvese quien pueda lo captaran en plena calle junto a su pareja. Las imágenes, difundidas por la cuenta de Instagram del programa, rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

En el video se observa al actor en una actitud muy cercana con la mujer, intercambiando besos y caricias. En un tramo del registro, se lo ve tomando sus manos y acercándola hacia él, en un gesto que evidenciaba complicidad y afecto.

Gustavo Garzón Gustavo Garzón, destacado actor argentino. La secuencia continúa con un abrazo prolongado que parece marcar el cierre del encuentro. El instante, registrado sin que los protagonistas advirtieran la presencia de cámaras, reflejó una despedida cargada de romanticismo en medio del espacio público.

El material generó repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el perfil reservado del actor y la sorpresa que provocó verlo en una situación tan personal.