Vicente Viloni confirmó que lo hackearon tras los preocupantes posteos: "Escribieron cosas feas"

El conocido luchador compartió un comunicado luego de las publicaciones que se viralizaron.

Vicente Viloni fue tendencia en las redes sociales durante el fin de semana luego de una seguidilla de preocupantes posteos que alertaron a familiares, amigos y, por supuesto, a sus seguidores. El referente del conocido programa 100% Lucha decidió aclarar lo que pasó.

La preocupación escaló cuando el ídolo popular, visiblemente afectado, lanzó un pedido desesperado a su comunidad: "Solo me quedan ustedes, no me dejen nunca". Sin embargo, el último mensaje de la serie fue el que más temor generó debido a los errores de tipeo y la contundencia de la frase: "Perdón. No puedo más".

Finalmente, se trató de un hackeo a su teléfono: "Hola amigos! El sábado en la noche me hackearon el celu. Escribieron cosas feas sobre mí, asustando a familiares, amigos y fans", comenzó diciendo el luchador.

Luego, agregó: "Ya pude recuperar la cuenta y borré todo para no preocuparlos". Los medios de comunicación visibilizaron la situación y Vicente pidió encarecidamente que aclaren lo que realmente pasó para no preocupar a nadie más.