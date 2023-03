El enojo de Vicente Viloni, campeón de 100% Lucha, por el precio de una palta

Vicente Viloni ha sido campeón de 100% Lucha, programa que se emitía por Telefe, y también uno de los más queridos. Ante tantas luchas ganadas, no es recomendable hacerlo enojar. Sin embargo lo lograron, al ver el precio de la palta estalló de furia en sus redes.

En sus años como luchador, hacerlo enojar era sinónimo de abandonar el ring repleto de moretones propiciados por el propio Vicente Viloni, un campeón en 100% Lucha e ídolo para una generación de jóvenes que eran fanáticos del programa.

Si bien con el correr de los años abandonó el ring, el lugar que se ganó en el corazón de sus fanáticos aún lo tienen presente. Tan es así, que su aparición en Twitter generó revuelo y lo llevó a acumular más de 35 mil seguidores. Aprovechando su repercusión, el luchador expresó su enojo por el precio de la palta.

"Ven que no miento!!!!!! 500 mangos esta palta de mierda!!!! Es más caro que el sushi!!!! Hijos de re mil @#$% se aprovechan de mi ansiedad... Los voy a hacer bosta a todos. La con&%× de sus madres", lanzó el campeón del pueblo sumamente enojado y mostrando lo que le habían cobrado por la fruta.

Es sabido que el valor de la palta siempre se encuentra elevado respecto a otras frutas. Tan es así, que hasta algunos la denominan como oro verde. Ante las dificultades económicas del país, el valor de esta se disparó y resulta un problema para quienes la consumen habitualmente.

“Entre el calor, los piojos de paloma y el precio de la palta estoy con los huevos al plato. Nos merecemos el Apocalipsis la re con@#$ de la lora”, escribió en otro tuit mostrando su fastidio y relacionándolo con una invasión que ataca a una parte de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante el enojo de Vicente Viloni, varios medios levantaron el mensaje, por lo que él se hizo eco y aprovechó esto para no aflojar con su reclamo: “Hasta que no bajen la pu@# palta no paro. Hijos de pu%$ me van a escuchar hasta en China”.

De esta manera, el artífice del vuelo del águila rubia continúa con su fuerte reclamo en búsqueda de que bajen el precio de la fruta que consume habitualmente. Lo único cierto es que Vicente Viloni será el abanderado de quienes luchan por bajar el precio de esta fruta.