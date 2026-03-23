Andrea del Boca renegoció su contrato en Gran Hermano por una fortuna y se supo el motivo por el que Susana Giménez estalló de furia

Tras su salida de la casa, la actriz habría acordardo un monto diario impactante con el canal, según informó el periodista Nacho Rodríguez.

Nacho Rodríguez aseguró que Andrea del Boca recibirá una millonaria suma por día tras su salida de la casa y. al mismo tiempo, destapó el conflicto que se generó con Susana Giménez.

La salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por cuestiones de salud abrió una serie de especulaciones sobre su futuro en el programa y las condiciones de su contrato con Telefe.

Aunque todo indica que la actriz no regresaría a la convivencia dentro del reality, sí continuaría vinculada al canal, motivo por el cual habría renegociado su acuerdo.

Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada La actriz tuvo que salir de la casa de Gran Hermano por un tema de salud. Captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina. Según contó el periodista Nacho Rodríguez, el nuevo arreglo económico sería elevado. "Cuánto pidió Andrea del Boca y se lo dieron. Por día: 1.735.000 pesos", aseguró el conductor.

En paralelo, comenzó a circular el nombre de una posible reemplazante en caso de confirmarse su ausencia definitiva del programa. Se trata de Graciela Alfano, quien ya habría mantenido conversaciones con la señal.