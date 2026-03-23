Andrea del Boca renegoció su contrato en Gran Hermano por una fortuna y se supo el motivo por el que Susana Giménez estalló de furia
Tras su salida de la casa, la actriz habría acordardo un monto diario impactante con el canal, según informó el periodista Nacho Rodríguez.
La salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por cuestiones de salud abrió una serie de especulaciones sobre su futuro en el programa y las condiciones de su contrato con Telefe.
Aunque todo indica que la actriz no regresaría a la convivencia dentro del reality, sí continuaría vinculada al canal, motivo por el cual habría renegociado su acuerdo.
Según contó el periodista Nacho Rodríguez, el nuevo arreglo económico sería elevado. "Cuánto pidió Andrea del Boca y se lo dieron. Por día: 1.735.000 pesos", aseguró el conductor.
En paralelo, comenzó a circular el nombre de una posible reemplazante en caso de confirmarse su ausencia definitiva del programa. Se trata de Graciela Alfano, quien ya habría mantenido conversaciones con la señal.
La posibilidad de su incorporación no pasaría inadvertida dentro del canal, especialmente por su histórica rivalidad con Susana Giménez, una de las figuras más importantes de Telefe. En ese sentido, Rodríguez analizó el impacto que podría tener esta decisión "Si Levrino lleva a Graciela Alfano, traiciona a Susana. Si lo concreta, la traiciona. En lugar de la gente de Telefé, salgo a desmentirlo por Susana. Yo que Susana, armo un quilombo...".