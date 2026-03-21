Aseguran que Andrea del Boca entró "disfrazada" a un barrio privado rompiendo el aislamiento tras su provisoria salida de Gran Hermano: qué fue a hacer

Según el periodista Guido Záffora, la icónica actriz asistió a una reunión en un country tras ser dada de alta de su problema de salud y antes de volver al reality.

Andrea del Boca, en medio de una controversia durante sus días fuera de Gran Hermano. Foto: captura de video Telefe.

Andrea del Boca quedó en medio de una serie de rumores cruzados tras su repentina salida de Gran Hermano (Telefe) por problemas de salud. Y ahora, mientras algunos señalan que la actriz regresaría la semana próxima al reality, en DDM (América) aportaron una escandalosa versión que indica que la artista habría roto el reglamentario aislamiento durante sus días fuera de la casa.

El periodista Guizo Záffora contó en el programa de Mariana Fabbiani que le llegó información sobre una visita de Andrea del Boca al barrio privado en el que vive su abogado, Juan Pablo Fioribello. Según el especialista en espectáculos, la reunión en cuestión fue en un country de zona norte llamado San Carlos.

“Ingresa un Audi con un chofer y una persona con una peluca y una gorra. Ahí Andrea tuvo su primer encuentro con su abogado”, precisó Záffora sobre la incursión de la participante de Gran Hermano.

El presunto accionar de Andrea del Boca durante su provisoria salida de Gran Hermano que levantó polémica Polémica con Andrea del Boca durante su salida de Gran Hermano Además, el periodista indicó que Andrea del Boca ya está de alta por su problema de salud, y que pasó la noche del jueves aislada en un hotel. En tanto que sobre el motivo por el que la actriz habría asistido "disfrazada" al domicilio de su letrado, la razón estaría relacionada con una renegociación de su contrato para seguir en Gran Hermano, ya que según trascendió la artista había comprometido si estadía sólo durante un mes.

“Las condiciones son las mismas porque Andrea se siente muy cuidada, ella quiere estar en la casa, pero más plata”, aportó Záffora sobre el nuevo arreglo que habría pactado Del Boca mediante su representante legal.