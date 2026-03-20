Gran Hermano en llamas: la escandalosa estrella que confirmó que se sumaría al reality

Una explosiva figura promete un gran revuelo si se concretan las negociaciones para ingresar a la casa más espiada del país.

Gran Hermano (Telefe) sumaría próximamente a una polémica estrella a su lista de participantes, tras la repentina salida de Andrea del Boca por problemas de salud. Y ahora, la explosiva figura en cuestión fue la encargada de confirmar que se encuentra en negociaciones con la producción para concretar su ingreso al popular reality.

Recordemos que más allá de la situación que precipitó que Del Boca quedara fuera del juego, trascendió que la legendaria actriz de telenovelas tenía contrato por un mes para ser parte de Gran Hermano, por lo cual desde la cúpula del programa activaron de antemano la búsqueda de un reemplazo que esté a la altura de las circunstancias.

La candidata en cuestión es Graciela Alfano, y este viernes ella misma reconoció en diálogo con un móvil de Intrusos (América) que está en tratativas con Telefe para integrarse a Gran Hermano. “Mi teléfono está que arde. Creo que se ha levantado mucha polvareda porque ya se sabe cómo soy, ya se sabe que yo entro en un lugar y nadie queda quieto”, anticipó la actriz y exvedette.

Gran Hermano podría sumar a Graciela Alfano como explosiva participante La escandalosa estrella que se sumaría a Gran Hermano Luego, Alfano aclaró: “Hace algún tiempo dije que una estrella jamás puede entrar a Gran Hermano, porque las estrellas no muestran su intimidad. Pero yo soy como Groucho Marx, si no les gustan mis convicciones, tengo otras“.

Consultada sobre cómo se vería en la casa más espiada del país, Graciela Alfano destacó: "Tengo un hardware de 73, pero una actualización del día de ayer. Si yo entro en un lugar, entro a divertirme, y a hacer lo que sé hacer, que es show. Me veo en la casa. Soy creativa. No sé si me van a aguantar... Lo que puedo decir es que está la opción y mi cabeza no para. Cuando yo le digo a mi representante que empiece a negociar es porque ya tengo ideas, me divierte”.