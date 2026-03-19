Andrea del Boca salió de Gran Hermano por problemas de salud y hay preocupación: "Resultados no favorables"

La actriz fue derivada a un centro de salud luego de que los médicos del programa la atendieron dentro de la casa.

Gran Hermano debió activar el protocolo luego de la asistencia médica que recibió Andrea del Boca en la casa más famosa del país. Todo ocurrió durante la jornada de este jueves y finalmente compartieron un comunicado oficial.

Si bien la información transcurrió en horas del mediodía en los diferentes programas de espectáculos, ni Santiago del Moro ni tampoco la producción habían hablado al respecto sobre la salud de la actriz.

"Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables. De acuerdo al protocolo de Gran Hermano, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica", expresaron en la primera parte del escrito que publicaron en redes sociales.

Andrea del Boca fue trasladada a una clínica y peligra su futuro en Gran Hermano Captura de pantalla 2026-03-19 161753 Además, confirmaron que en las próximas horas tomarán una decisión respecto a su futuro en Gran Hermano. El periodista Tomás Dente expresó en sus redes que la artista fue trasladada en ambulancia hasta la clínica, tal como pasó con Divina Gloria.