Tristeza: falleció Rómulo Berruti, conductor del conocido ciclo Función Privada
La noticia fue confirmada por la Sociedad General de Autores de la Argentina en sus redes sociales.
El mundo del espectáculo recibió una durísima noticia que tiene que ver con el fallecimiento de Rómulo Berruti, conocido conductor del ciclo Función Privada y una enorme figura del periodismo. El comunicador tenía 88 años y deja un enorme vacío.
"Con profundo dolor despedimos a nuestro socio Rómulo Berruti, figura ineludible del periodismo de espectáculos y de la difusión cultural en nuestro país, quien falleció ayer en la Ciudad de Buenos Aires. Desde Argentores, enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento", expresaron en parte del comunicado.
Conmoción por el fallecimiento de Rómulo Berruti, conductor de Función Privada
En la televisión, su nombre quedará por siempre asociado al histórico ciclo Función privada, el cual condujo junto a Carlos Morelli. Este espacio se convirtió en un verdadero hito de la pantalla chica, acercando el cine de autor y la producción nacional a los hogares argentinos.
Por su destacada labor, fue galardonado con el Premio Konex en 1987 y se desempeñó como jurado de prestigiosos galardones como el María Guerrero, el Martín Fierro y el Cóndor de Plata, además de participar en múltiples ediciones del Gran Jurado de los propios Premios Konex.