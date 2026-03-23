La conductora volvió a su programa tras el viaje a Chile y en Puro Show dialogaron con La One quien decidió opinar sobre lo que sucedió con sus panelistas.

Cinthia Fernández finalmente fue desafectada del programa de Moria Casán luego de la intensa pelea al aire que mantuvo con María Fernanda Callejón. La noticia la confirmó Ángel de Brito en LAM y la conductora decidió romper el silencio.

"Me enteré de todos por redes, por supuesto, pero estoy desentendida porque estaba descansando. Detox total. Rolón, mi productor, me dijo que eran vacaciones y que me olvidara de todo", expresó Moria Casán en el inicio de la entrevista con Puro Show

Además, agregó: "No tengo nada que opinar. La decisión de producción y del canal se tomó como corresponde. Como saben ustedes, Fernández se fue del programa, pero no voy a decir nada más de eso. El show debe continuar".

Moria Casán rompió el silencio luego de que Cinthia Fernández fue despedida Moria Casán rompió el silencio tras el despido de Cinthia Fernández y fue tajante Cinthia también habló al respecto tras ser despedida y agradeció las ofertas laborales que le llegaron luego de que se conoció la noticia. Por el momento no oficializó si volverá a la televisión y hay incertidumbre sobre su futuro.