La panelista de Moria Casán decidió hablar en el programa luego del intenso cruce con su compañera que tensó el aire.

María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández fueron las protagonistas de una escandalosa pelea en vivo durante el programa de Moria Casán. La pelea fue escalando fuertemente y Federico Seeber decidió irse al corte para tratar de calmar la situación.

La discusión se originó cuando Fernández habló de una situación personal relacionada con su pareja y con reclamos de Daniela Vera Fontana, expareja de Roberto Castillo. La panelista aseguró que su familia sufre presiones y cuestionó exigencias económicas que, dijo, se realizan por fuera del acuerdo legal.

En ese contexto, María Fernanda Callejón lanzó un comentario irónico que su compañera interpretó como una intromisión en su situación personal. La panelista le pidió que no se metiera y la acusó de haber hecho referencias a su familia en un episodio previo en camarines.

El descargo de María Fernanda Callejón luego de la pelea con Cinthia Fernández María Fernanda Callejón realizó un fuerte descargo tras la escandalosa pelea con Cinthia Fernández Finalmente, en la edición del miércoles, María Fernanda rompió el silencio y se refirió a la situación: "Me hiciste un gran favor en ir al corte y creo que también a la gente. No estoy acostumbrada a vivir este tipo de clima en ningún ámbito laboral, aunque haya una campaña de difamación... Que opinen, que hablen y que digan lo que quieran".