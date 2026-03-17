La conductora de El Trece se refirió al escándalo que ocurrió en su programa y fue contundente con sus declaraciones.

Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón mantuvieron un enfrentamiento muy fuerte durante el programa de Moria Casán este martes por la mañana. La situación se volvió tan tensa que tuvieron que ir a un corte que no estaba en los planes para calmar la situación.

La discusión se originó cuando Fernández habló de una situación personal relacionada con su pareja y con reclamos de Daniela Vera Fontana, expareja de Roberto Castillo. La panelista aseguró que su familia sufre presiones y cuestionó exigencias económicas que, dijo, se realizan por fuera del acuerdo legal.

En ese contexto, María Fernanda Callejón lanzó un comentario irónico que su compañera interpretó como una intromisión en su situación personal. La panelista le pidió que no se metiera y la acusó de haber hecho referencias a su familia en un episodio previo en camarines. Callejón negó la acusación y reclamó respeto en vivo.

La palabra de Moria Casán tras la pelea entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón Moria Casán rompió el silencio tras la furiosa pelea entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón Finalmente llegó la palabra más esperada, que fue la de Moria Casán, y ella fue totalmente sincera: "Me enteré, pero el programa tiene esa dinámica... Yo dejo que la gente confronte, cada uno habla de lo que quiera".