Escándalo en vivo: Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón casi terminan a las piñas

En una mañana que prometía ser tranquila en La Mañana con Moria, la ausencia de la One se sintió más que nunca cuando Cinthia Fernández y Fernanda Callejón se sacaron chispas en un cruce que rozó la violencia física. Bajo la conducción de emergencia de Federico Seeber, lo que comenzó como un debate sobre una causa judicial terminó en una guerra de gritos, dedos acusadores y amenazas que dejaron al resto del panel paralizado y al público en shock.

Cruce de alto voltaje entre Fernanda Callejón y Cinthia Fernández La pelea estalló cuando Cinthia Fernández sacó a la luz detalles de un expediente judicial, asegurando que la Justicia ya había desestimado la denuncia en cuestión. Sin filtros, la panelista tildó el caso de “falsa denuncia” y “falso testimonio”, cuestionando incluso las motivaciones monetarias de la contraparte con una frase hiriente: “¿Cinco palos es una necesidad?”. A medida que Cinthia mostraba supuestas pruebas para desacreditar el relato, el aire se volvía cada vez más denso, presagiando el estallido final que no tardaría en llegar.

maria fernanda vs cinthia fernandez Cinthia Fernández mostró papeles de la causa judicial para atacar a Callejón. Captura de TV Sin embargo, el conflicto mutó de lo legal a lo personal de forma violenta. Cinthia, fuera de sí, lanzó una acusación que rompió cualquier código: “Vos amenazaste con mis hijas”.

La feroz pelea en vivo de Fernández y Callejón. La respuesta de Callejón fue instantánea y cargada de indignación: “¿Cuándo? ¿Dónde?”, retrucó mientras aseguraba: “Yo no me meto con las hijas de nadie”. El ida y vuelta escaló a tal punto que Federico Seeber tuvo que intervenir de urgencia ante el pedido desesperado de la producción que, por cucaracha, gritaba: “¡Llevátelo, llevátelo!”.