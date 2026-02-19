¡Moria Casán está furiosa! Aseguran que la One echó a Cinthia Fernández tras su fuerte pelea

Tras el llanto en vivo y los cruces con Marcovecchio, la relación entre Moria Casán y Cinthia Fernández parece no tener retorno.

El clima en los pasillos de El Trece está que arde y la estabilidad de una de sus figuras pende de un hilo. Lo que comenzó como un roce mediático entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio terminó dinamitando el vínculo de la panelista con Moria Casán.

moria casan vs cinthia fernandez (2) Cinthia Fernández atraviesa horas decisivas tras su fuerte cruce con la abogada Elba Marcovecchio. Captura El Trece En el programa Sálvese Quien Pueda, lanzaron una primicia que sacudió la mañana: aseguran que la bailarina habría sido apartada de La Mañana con Moria debido a que la conductora ya no toleraría su presencia en el panel.

La encrucijada de la producción ante el hartazgo de Moria Casán La encargada de destapar la olla fue Majo Martino, quien en una charla sin filtros con Yanina Latorre confirmó que el entorno de la diva es tajante: “Desde el entorno de Moria me dijeron que echaron a Cinthia del programa porque Moria no la aguanta más”. Sin embargo, la interna es compleja, ya que existe un tire y afloje entre el deseo de la conductora y la visión de quienes manejan el programa.

moria casan vs cinthia fernandez (1) El vestuario y las llegadas tarde serían algunos de los reclamos del equipo hacia Fernández. Captura Eltrece Según trascendió, mientras la producción considera que la panelista es "funcional" al show por el contenido que genera, el desgaste personal con la figura principal habría llegado a un punto de no retorno.

A los roces frente a cámara se le suma un "detrás de escena" bastante conflictivo. Martino reveló que la insistencia de la panelista por fuera del horario laboral habría agotado la paciencia de la Casán: “Todo el tiempo está llamando por teléfono y es medio densa, en el sentido de que hay un intercambio de palabras y le escribe a Moria”.