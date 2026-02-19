¡Moria Casán está furiosa! Aseguran que la One echó a Cinthia Fernández tras su fuerte pelea
Tras el llanto en vivo y los cruces con Marcovecchio, la relación entre Moria Casán y Cinthia Fernández parece no tener retorno.
El clima en los pasillos de El Trece está que arde y la estabilidad de una de sus figuras pende de un hilo. Lo que comenzó como un roce mediático entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio terminó dinamitando el vínculo de la panelista con Moria Casán.
En el programa Sálvese Quien Pueda, lanzaron una primicia que sacudió la mañana: aseguran que la bailarina habría sido apartada de La Mañana con Moria debido a que la conductora ya no toleraría su presencia en el panel.
La encrucijada de la producción ante el hartazgo de Moria Casán
La encargada de destapar la olla fue Majo Martino, quien en una charla sin filtros con Yanina Latorre confirmó que el entorno de la diva es tajante: “Desde el entorno de Moria me dijeron que echaron a Cinthia del programa porque Moria no la aguanta más”. Sin embargo, la interna es compleja, ya que existe un tire y afloje entre el deseo de la conductora y la visión de quienes manejan el programa.
Según trascendió, mientras la producción considera que la panelista es "funcional" al show por el contenido que genera, el desgaste personal con la figura principal habría llegado a un punto de no retorno.
A los roces frente a cámara se le suma un "detrás de escena" bastante conflictivo. Martino reveló que la insistencia de la panelista por fuera del horario laboral habría agotado la paciencia de la Casán: “Todo el tiempo está llamando por teléfono y es medio densa, en el sentido de que hay un intercambio de palabras y le escribe a Moria”.
El malestar no se limitaría solo a la conductora, sino que se habría extendido a las autoridades de la señal. Yanina Latorre sumó leña al fuego asegurando que en el canal hay una molestia generalizada por el trato de Cinthia Fernández hacia el personal de atrás de cámara: “Desde el canal están molestos porque tiene malas formas con las vestuaristas y maquillaje”. Este combo de situaciones, sumado al reciente episodio donde Cinthia rompió en llanto tras ser ninguneada por Elba Marcovecchio, habría sido el detonante final.