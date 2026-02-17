Cinthia Fernández explotó en vivo después de lo que le dijo Moria Casán al aire: "Hinchada las bol..."

En La Mañana con Moria, se vivió un momento de tensión cuando Fernández realizó fuerte descargo en pleno programa.

Un momento de alta tensión se vivió en La mañana con Moria cuando Cinthia Fernández no pudo contener el llanto al referirse a las críticas que viene recibiendo por su desempeño en televisión, especialmente después de su cruce con Elba Marcovecchio.

La panelista respondió puntualmente a los cuestionamientos que le hizo Yanina Latorre, quien puso en duda su rol al opinar con mirada jurídica mientras cursa la carrera de abogacía. "Cuando era panelista y no estudiaba periodismo me decían 'vos estás calentando una silla'. Bueno, ella tampoco es periodista y también tiene otras carreras. Pero ejerce el periodismo desde el panel o desde la conducción", lanzó la modelo visiblemente molesta.

Moria Casán y Cinthia Fernández en La Mañana con Moria 2 La modelo le hizo frente a las críticas que recibió. Captura de pantalla Youtube Eltrece. También apuntó contra quienes la criticaron por empezar a estudiar Derecho: "El hate que recibí por estudiar, nada les viene bien". En su descargo, Fernández hizo autocrítica sobre etapas anteriores de su carrera. "Hay estupideces que uno hace por edad, hay estupideces que uno hace por necesidad, hay que hacerse cargo de los papelones que uno hizo", admitió la influencer.

Al respecto, Cinthia Fernández sumó: "Yo ya esa etapa la pasé, ya lo expliqué 70.000 veces. Yo ya hice todos los papelones que pude hacer. También mostré talento en algún punto de mi carrera. Pero no tengo por qué seguir atada al pasado. Tengo ganas de evolucionar. Entonces yo estoy hinchada a las bolas un poco".

Moria Casán y Cinthia Fernández en La Mañana con Moria Moria Casán le hizo una observación a la bailarina. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Más adelante, la bailarina fue todavía más contundente con su mirada sobre el medio: "La hipocresía de la tele es la más grande que hay. A mí porque me da de comer y porque hoy por hoy no tengo otra. Pero cuando tengo otra herramienta, seguramente utilice a la televisión. Yo utilicé a la televisión, no me dio un carajo y me utilizaron más. A la tele les sirvió mucho más. Hoy no tengo otra".