Yanina Latorre confesó que le fue infiel a su marido y contó los detalles: "Me calenté con uno y..."

La conductora de América fue entrevistada por el equipo de Intrusos y fue allí donde decidió revelar la infidelidad.

Yanina Latorre es una de las conductoras de la televisión que no tiene miedo de revelar secretos de famosos y hasta de ella misma. En las últimas horas visitó a Rodrigo Lussich y a todo el equipo de Intrusos para hablar de su vida y terminó confesando que fue infiel.

Esto se dio en la emisión de este martes, donde la expanelista de Ángel de Brito habló sin filtro durante varios minutos. Yanina se encuentra en pareja con Diego Latorre y han pasado por mucho durante los años de matrimonio.

En una parte de la charla, ella dejó muy en claro que "no creo en la fidelidad. Yo no he sido tan perfecta". Esto sorprendió a sus colegas, que decidieron seguir indagando sobre su historia de amor con el exjugador.

"Yo sigo con Diego porque somos una familia, creo en los vínculos para toda la vida, soy súper tradicional porque el proyecto de vida que tenemos juntos es maravilloso. Es mi compañero de vida", contó Latorre, dejando en claro que sigue en pareja con Diego.

Cuando le preguntaron sobre si ella fue infiel en algún momento, decidió ser totalmente sincera y respondió de forma contundente: "¿Vos te pensás que no lo hemos hablado? Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta, lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva. Alguna vez no me debo haber portado bien, la gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie".